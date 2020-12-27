來挑戰！海底撈玩遊戲全對送「神秘菜品」 網看題目嘆難度高

知名連鎖火鍋品牌「海底撈」除了食物好吃外，無微不至的服務更是深受大眾好評。近日有網友分享海底撈推出的遊戲挑戰，只要答對品牌及角色名稱，就能免費獲得一道菜品，照片在網上曝光，掀起眾人參與解答。

原PO在「Dcard」貼出一張照片，上頭寫著等待座位期間完成小遊戲，第一關全部填寫正確將獲得「飲料一罐」，第二關全部填寫正確便升級成「神祕菜品」。首先要回答LOGO商標，只見星宇航空、小北百貨、合作金庫、台鐵皆被納入題目，第二部分則是猜角色名稱，許多動畫人物出現在上頭，趣味挑戰讓人躍躍欲試。

貼文引起廣大網友留言回應，「笑死，搞得我也想挑戰」、「上面商標我全部OK，下面我不太行」、「海底撈每過一陣子就會換一個遊戲耶」、「有創意，懂玩」、「其實有難度耶，有些我還真的不知道」。

此外，玩過挑戰遊戲的網友提到，「京站店是招待米血，如果不敢吃可以換豆皮或是其他菜」、「我昨天才寫到崩潰，最後好幾題沒寫，但還是有被招待」。