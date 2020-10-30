吃薑母鴨不點肉全換鍋料很怪？ 內行人曝光必點「三件組」

近來天氣漸涼，不少民眾都愛在天冷時吃碗熱騰騰的薑母鴨暖暖身子，但卻有一名網友到薑母鴨店不點肉品，反而把鍋底全部換成火鍋料，沒想到瞬間變得超級豐盛，這款特殊吃法也在網路上引發熱議。

一名網友在臉書「爆廢1公社」PO文詢問，「如果吃薑母鴨不點肉，只吃料、喝熱湯，會不會很奇怪？」原來這位網友將薑母鴨配贈的300元鴨肉全部換成鍋料，竟然可以換得滿滿一鍋豐盛的晚餐。

許多網友看到這款特殊吃法後，紛紛讚嘆「原來可以安捏！」、「我也是這樣，真的湯跟料最好吃啊」、「原來可以這樣點，下次看看會不會被趕出去」、「鴨肉的咬不動，想換+1」、「我也是耶！只喜歡吃配料不愛鴨肉」、「如果連料都不點呢？」、「要加肉才會有味道，但是肉可以給別人吃！」

還有其他老饕網友分享自己的吃法，「我以為去吃薑母鴨就是吃鴨肉丸+喝湯+吃麵線三件組」、「可以要求不要加鴨肉，錢照算，因為鴨肉是基本消費」、「薑母鴨肉都是吃到配料全吃光的時候才開始吃」。