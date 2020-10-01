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比雞翅還難烤的食材是哪個 網友曝：它骨頭那邊都「裝熟」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友問烤肉時哪個食材最難烤，眾人都推雞腿。 示意圖／ingimage
網友問烤肉時哪個食材最難烤，眾人都推雞腿。 示意圖／ingimage

中秋節除了吃月餅、賞月外，大家最期待的活動就是烤肉。網友在《批踢踢實業坊》上面討論，烤肉食材中最難烤的有哪些，首先被點名的就是雞翅，因為雞翅皮薄，容易黏在烤肉架上，加上形狀較不平整，因此很容易烤焦，不過，更多人認為「雞腿」才是難烤第一名。

原Po表示，「烤肉時，雞翅自稱第二難烤，誰敢稱第一?」，他解釋肉片通常是平整的，能夠乖乖躺在烤盤上，不過雞翅形狀歪七扭八，還有骨頭擋住，因此他認為「雞翅難烤得要死」，接著，他詢問還有哪些難烤的食材？

網友認為，雞腿才是大魔王「大腿肉難烤。難熟」、「雞腿，骨頭那邊都裝熟」、「雞肉不適合出現在烤肉架上」、「香腸明明就很好烤，最難的是雞腿」、「當然是裝熟的雞腿阿，咬下去還有血欸」、「紅燒翅膀，我最愛吃」。

也有人覺得是這些「玉米笑而不語」、「香腸：把我當塑膠？」、「柳葉魚啦，烤熟肚子都爆開了」、「柳葉魚跟米血」、「雞翅還好，魚沒熟很怕有寄生蟲」、「香腸成為碳棒的機率有87％」、「雞腿、香腸、魚、玉米：新來的去後面排隊」。

烤肉 PTT 中秋

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