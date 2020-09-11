學校狂發百香果！媽自嘲「快成批發商」 網友紛提供好食譜

學校供應的營養午餐為均衡飲食會提供當季水果，不過一名媽媽無奈表示，小孩經常把學校發的百香果帶回家，導致冰箱堆滿許多百香果，為了盡快清空解決，她只好上網發文請教「百香果除了單吃還有什麼吃法」，釣出眾人不藏私公開料理方法。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文問道「學校可以換比較方便食用的水果嗎」，並表示國小和國中同時發百香果，冰箱空間都被百香果佔據，而且數量驚人都快成了批發商，想問大家「百香果不單吃還有什麼什麼吃法？紅燒、清蒸、糖醋？」

貼文一出，網友熱情分享食譜，「加養樂多，超好喝又方便」、「配優格吃，跟美乃滋一起打成沾醬用，煮成果醬」、「青木瓜或南瓜切薄片，用百香果下去醃，再丟顆梅子，變成爽口的涼拌點心」、「當泡菜的醬汁，可以醃蘿蔔片，高麗菜，大頭菜」、「醃東西需要酸甜味的都適合，炒糖醋可以放一點，做果汁可以光速消耗」、「豬里肌抓醃炸過，加鹽調味再入百香果燒一下即可」。