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母過世公司又發康乃馨…她喊「拿了給誰」 被同事一句話徹底惹毛

聯合新聞網／ 綜合報導
康乃馨示意圖。圖／Ingimage
康乃馨示意圖。圖／Ingimage

母親節到來，對大部分的人來說是開心、溫馨的日子，不過對少數人來說可能會勾起傷心回憶。近日一名女子收到公司發的康乃馨，由於母親已過世，她不曉得該轉送給誰，沒想到同事一句話卻徹底惹怒她。

「有時候不要開別人家庭玩笑！」台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書發文指出，一位女性朋友的公司前幾天發康乃馨，配發的同事就很大聲地問她要不要拿，但朋友母親已過世，便回應：「我拿了給誰啊？」想不到同事竟用輕鬆平常的語氣說：「不然拿給妳爸啊！」讓她超想走過去搧對方一巴掌。

姜冠宇表示，有些人的家人離開，就算不是逢年過節，也每一天都在思念家人，像他這名朋友，就是翻閱著她媽媽在安寧病房留下來的日記來懷念對方，「不是每一個家庭都是完整的，有些事、有些話，小心表達、小心說」。

貼文曝光後，網友們回應，「這種同事拿別人的創傷來開玩笑，實在不太適合」、「我的母親也是在天上，20年前被診斷出轉移性乳癌沒多久就過世了，這種玩笑真的不要開」、「看了真難過，要珍惜媽媽在的日子」、「白目同事」。

不過也有人認為，「要就拿，不要就說不要，同事大概也沒想到竟有人會問『拿了要給誰？』母親節當然給媽媽，或是覺得像媽媽一樣照顧妳的人啊」、「只能說同事很衰，剛好問到高敏感人士」、「朋友難搞、自我為中心，以為大家對她瞭若指掌，還有義務配合」。

另外，同事本人更是直接現身留言，表示當事人平常在組上是開心果，大約一年前得知對方母親過世，因為一些原因也知道她父親現在獨自在家鄉、沒有兒女陪同，因此自己當下被問到「拿了給誰？」才會不疑有他回答了：「妳可以送給爸爸」，且對方還回「什麼啦！我幹嘛送我爸！」，笑臉盈盈的樣子，「直到前兩天，我們都還在討論，報名獎項的事宜，她也是笑嘻嘻的，我真的沒想到她內心其實是氣到想賞我一巴掌」。

自稱同事本人的網友現身留言。圖擷自臉書
自稱同事本人的網友現身留言。圖擷自臉書

姜冠宇 母親節

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