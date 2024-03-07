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以為打錯字！路邊攤賣「四臣湯」他傻眼 網一查真相逆轉：小丑是我

聯合新聞網／ 綜合報導
究竟是四神湯還是四臣湯，引發眾人熱烈討論。圖為四神湯示意圖。本報資料照片／記者陳睿中攝影
究竟是四神湯還是四臣湯，引發眾人熱烈討論。圖為四神湯示意圖。本報資料照片／記者陳睿中攝影

許多人天冷的時候，會喝「四神湯」進補，不過一名網友觀察，有攤販看板上出現「四臣湯」的有趣標示，內行人對此解釋「四臣才是對的，四神是積非成是的結果」、「終於有人取對名了」，才讓眾人恍然大悟。

原PO近日在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，他在路上閒逛時看到一個尚未開始營業的小吃攤販，畫面顯示菜單看板上販售燒賣、肉包、肉粽等傳統美食，還有一項「四臣湯」小吃。他沒聽過此名，覺得業者不小心打錯字了，傻眼發文表示疑惑，「這湯…」。

貼文一出引起網友熱烈討論，有內行人解釋，「四臣才是對的，四神是積非成是的結果」、「本來就叫四臣啊」、「我終於看到一個寫正確的餐點名了」、「中醫而言，四臣湯才是正確的」、「終於有人取對名了」；不少網友對此感嘆，「Google了一下，發現無知的是自己」、「老闆有文化」、「看路觀學知識」、「長知識了，想不到小丑竟是我自己」、「臣、神的台語唸起來一樣，難怪一直以為四神才是對的」；也有網友幽默回應，「四臣相識」、「用四個大臣所煮出來的湯」。

其實根據衛福部資訊，「四神湯」原名「四臣湯」，傳說清朝皇帝乾隆下江南時，同行的四位大臣日夜操勞累倒，因此下命重賞尋覓良醫妙方。有高人開出「芡實、蓮子、淮山、茯苓」燉煮豬肚，四人服用後隨即康復，乾隆樂喊「四臣，事成！」從此「四臣湯」在民間廣為流傳，而因為閩南語的「臣」和「神」發音相同，才演變為「四神湯」的名稱。

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