好難！網瘋88字「館長搬鋼彈」繞口令接力賽 萬人挑戰講到舌頭打結

如果平日沒訓練，一般人要流暢地念繞口令不容易，除了每字發音要清楚，說話速度也不能太快，不然容易舌頭打結。近日社群平台instagram就流行一段88字「南港展覽館館長搬鋼彈」繞口令，吸引超過2萬名網友拍限時動態接力挑戰，連YouTuber和網紅也來熱血參戰。

instagram帳號「life3_family」發起一個限時動態的蓋樓文，邀請網友挑戰一段「南港展覽館館長搬鋼彈」情境繞口令，挑戰後透過分享限動，標記各自的親朋好友接力參與，目前已經吸引高達2萬名網友嘗試，但這則88字繞口令難倒不少網友，許多人直呼超難，念到舌頭直接打結。以下為繞口令內容：

南港展覽館館長晚上趕場幫忙南山廣場場方把鋼彈跟單槓搬到南港展覽館辦場鋼彈觀光展看鋼彈吊單槓往上。當然，官方網站專欄常常綻放萬丈光芒，讓網站上滿滿旁觀呆丸郎按讚逛逛，難波萬，棒！

有些人點出，好不容易念完前段的南港展覽館文句，但到後句「萬丈光芒」直接卡住，甚至有網友練習4次才迎難而上。不過，更多人自嘲「學廢了」剛開始挑戰就放棄，紛紛PO限動訴苦「太難了」、「我的國文老師應該想吐血」、「誰寫的奇怪文案...真的很難」、「我完全不知道自己在說什麼」。

一些YouTuber和網紅也拍限動參與，在台灣發展的南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」直呼「太難了啦！吃葡萄不吐葡萄皮」，時尚網紅李函更是一口氣念完「觀光展」前段語句，雖然後面有點停頓，但仍算流利，本人也笑說，「有鼻音有點難度欸哈哈」。