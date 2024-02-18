親友出國自助旅遊必吵架？ 過來人曝：做好「2事」很重要
有些人喜歡獨自出遊，有些人則喜歡結伴旅行，對於後者而言「旅伴」的選擇就十分重要。近日，有網友在PTT上透露，自己帶家人和朋友到東京玩，旅途中每個人的意見都不一樣，讓他好奇提問「出國自助旅行是不是一定會吵架？」
原PO表示，近期他帶家人和朋友到日本東京自助旅遊，期間有人自以為是想用Google Map帶路，迷路後還不能怪罪對方，「有人想買大創的東西，家人說台灣都有幹嘛在日本買，便宜沒好貨；有人想買水，有人說喝飯店的水就好」，更有人質疑為何到日本要逛百貨公司。旅途中不斷出現各種問題，於是他發文詢問「出國自助旅行是不是一定會吵架？」
貼文底下，不少網友喜歡獨自旅遊，「孤家寡人最輕鬆」、「都一個人去啊，直接不用吵」、「一個人自助是享受，兩個人以上都是找罪受」、「一個人旅行迷路可能還有點浪漫情懷，兩個人去，迷路的話負責帶路的會一直被罵」。
還有過來人強調團體自助旅遊在事前一定要討論，並指出慎選旅伴的重要性，「出發前最好先溝通好行程，減少爭議」、「多人自助旅行事前要先講好規則」、「看個性，我媽就是超好旅伴，隨便我安排，我不小心走錯路也完全沒意見」、「蜜月旅行自助三週，旅行很開心，且出門在外彼此是唯一的依靠，反而不吵架」、「我跟朋友去自助旅行沒吵架過」。
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