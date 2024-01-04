選舉公報出爐 賴蕭配政見挨批字太多：密密麻麻誰看得清？

中選會昨(3)日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的選舉公報，引起網友熱議。有網友認為，每年收到選舉公報的那一刻，「很有儀式感」，不少人看到總統副總統的政見欄後，大呼民進黨總統候選人的政見字也太多「密密麻麻的，誰看得清？」。

網友在PTT討論起選舉公報，有網友認為：「感覺收到選舉公報，很有儀式感，四年一度的總統大選終於到了，大家也收到了嗎？」打開公報後，不少人發現，三組總統副總統候選人的政見中，以民進黨提出的候選人最多字，讓網友大呼：「民進黨政見的字也太多」、「密密麻麻的，誰看得清？」、「民進黨政見排版太醜了吧？」。

擷自選舉公報

在第11屆立法委員選舉部分，多位候選人提出特別的政見，包括台北市第6選區5號候選人朱翊銘主張「火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌」，彰化縣第1選區2號候選人蘇群傑在政見中公開求婚女子訊息，要求「站在中華民國共產黨竊據地上的盧冠妤，嫁給我」。

在兩性政見上，台北市第3選區2號候選人陳源發主張「雜種優勢（hybrid vigor）」，認為讓各地健康、聰明、漂亮的青年男女和台灣人結合，以增產優秀人口，而台北市第6選區5號候選人朱翊銘則是AV男優，他主張性交易合法化、生理女也可以加入黑道等。