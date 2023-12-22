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歐洲女看台灣大選很震撼 籲投票回歸4字選舉初衷

聯合新聞網／ 綜合報導
歐洲女性如何看待台灣總統大選及立委選舉？她表示台灣的選舉景象讓她著實震驚，因為在歐洲老家通常都把政治當成笑話看待。她也質疑「我覺得政治不就是該選賢與能嗎？」。擷自Stopkiddinstudio影片
歐洲女性如何看待台灣總統大選及立委選舉？她表示台灣的選舉景象讓她著實震驚，因為在歐洲老家通常都把政治當成笑話看待。她也質疑「我覺得政治不就是該選賢與能嗎？」。擷自Stopkiddinstudio影片

YouTuber不要鬧工作室」經常訪問居住或在台灣旅行的國外民眾，昨(21)日以「讓老外看傻的總統大選，台灣真的民主？」為標題，訪問一名身在台灣的歐洲年輕女性，對此次台灣總統大選及立委選舉的看法。該名受訪女子表示，台灣的選舉景象讓她著實感到震驚，因為在歐洲的老家，跟她同齡的族群通常都把政治當成笑話看待。她也質疑若能決定選票的是一堆假訊息，「那投票的實質意義到哪裡去了？」、「我覺得政治不就是該選賢與能嗎？」。

歐洲女子表示，在她的家鄉，大部分同齡的人都把政治當成笑話看待，通常對政治都不會太認真。但這回來台灣親眼見證台灣的選舉，發現路上隨處可見候選人的旗幟和海報，甚至衛生紙包裝上還印有候選人的照片和政見，早晨時的馬路轉角，也會遇見候選人跟上班通勤者打招呼，「這在我歐洲的老家從沒見過，很震驚！」。

有些台灣人還告訴她，台灣的民主是跟中國大陸不一樣的地方，能為自己的選擇而投票是一件很有價值的事，但訪問過不同政治立場的台灣人後，也有人覺得對在地新聞已經不感興趣，因為「有些台已經變成某些特定顏色的政治宣傳工具，也許天氣預報還值得一看，但有時連天氣預報也不準」。

她表示，有人說如果選錯候選人，台灣可能會變得危險，自己還親眼見過台灣人因為不同政治觀點，爭執得面紅耳赤，但沒有因此而打起來，「我真的又震驚了，我真心的尊敬這種理性的爭論」。

她也質疑，若是能決定民眾選票的是一堆假訊息，「那投票的實質意義到哪裡去了？」並表示人民要的是真相，而非政治性宣傳，「我覺得政治不就是該選賢與能嗎？」。

歐洲女生在訪問最後表示，會對那些出來投票的人給予最高度的尊重，她認為「政治就落實在我們的生活裡，不要因為失望不投，因為每張票都算數！我相信大家最後都會選擇自己認為最理想的候選人。不管最後誰贏，我希望台灣不要改變，因為這是我們所有人都愛上的國家啊！」在影片末尾並用中文說出：「台灣加油！」

網友看完訪問影片後留言表示：「這位小姐說出非常重要的一點：政治落實在生活裡，那些很愛講政治歸政治，你自己放棄投票，就等於默認別人幫你做決定」、「這位歐洲外國朋友說的真是太棒了！生活即政治。大家千萬不要放棄神聖一票，真正選賢與能！」、「現在的台灣人已經忘記選賢與能，對於選舉已經只剩下狂熱，而忘記了被賦予選舉權應盡的責任及義務」、「佩服你的勇氣，也感謝將這重要的理念與聲音讓更多人知道」、「選賢與能這句太好了，一堆人看顏色在投」。

2024大選 投票 YouTuber

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