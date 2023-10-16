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路邊機車竟現「完美頂真」 網大讚：國文老師很欣慰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現路邊機車的車牌號碼，竟意外出現「頂真」修辭。圖／擷自「路邊觀察學院」
有網友發現路邊機車的車牌號碼，竟意外出現「頂真」修辭。圖／擷自「路邊觀察學院」

上國文課時，不只學習到如何翻譯古文，還能學到不少修辭法。日前，有網友在「路上觀察學院」分享一張照片，只見四台機車整齊地停在路邊，竟意外出現「頂真」車牌號碼，引起許多網友熱議。

有名網友在「路上觀察學院」分享照片，只見四台機車整齊地停放在路邊，車牌號碼從左至右為「0256」、「5636」、「3675」、「7508」意外出現完美接龍。看見這特別一幕的原PO也趕緊將畫面拍下，發文直言「車牌頂真」瞬間引起網友熱議，按讚數超過5.8萬。

貼文底下，許多網友稱讚原PO觀察入微，「遇見這車牌接龍的機率也太小了吧！好強阿」、「最後那台如果7502那就更好囉，連回第一台」、「這觀察者心思超強…」、「快去買樂透彩」、「路觀界天花板…就是你了」。

部分網友則被勾起過去上國文課的回憶，「國文老師覺得欣慰」、「超強，完美頂真。出了社會這麼久，好難得再聽到這個詞」、「頂真法，感謝留言讓我回憶起國文老師教的」、「在路觀還能複習國文修辭法喔！」、「老師我上課有認真，這文我居然看得懂」。

「頂真」為一種文學修辭法，用上一句的結尾，當作下一句的開頭，可修飾兩句子的聲韻，例如「旅行充實了我的生活，生活更加多彩多姿」。此修辭技巧，可讓文章語句結構緊密，語氣流暢，呈現出緊湊含銜的美感及上遞下接的趣味。

樂透

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