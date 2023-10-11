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少子化主因是不婚不生？他揭單身最大好處 年輕人點頭狂讚：快樂一生！

聯合新聞網／ 綜合報導
少子化問題越來越嚴重，許多年輕人紛紛選擇不婚不生的生活型態。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
少子化問題越來越嚴重，許多年輕人紛紛選擇不婚不生的生活型態。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

少子化問題越來越嚴重，許多年輕人扣完每月開銷後，無法再負擔養小孩的預算，紛紛選擇「躺平」的生活型態。有名網友在PTT發文，指出自己雖然將要30歲，但不婚不生讓他過得非常自由，好奇問大家「結婚生子真的適合當代年輕人嗎？」貼文一出後，引發網友熱議！

這名網友以「犧牲生活品質結婚生子？」為標題，表示自己年齡快要30歲，近期的中秋及國慶連續假期，都可以睡到自然醒，吃完早餐後繼續滑手機、躺床，一整天過著廢到想笑的生活。他指出，若出去社交、找女朋友甚至結婚生子，雖然得到家庭的溫暖，但卻失去了自己的時間與自由，直言「單身的日子是否更好？」

貼文曝光後，引發不少網友讚許「又年輕不到30，過得比以前更快樂」、「不婚不生，快樂一生」、「躺平超爽，反正家裡沒錢也不可能翻身了」、「不生生活品質真的好很多，小孩真的很煩」、「說不定沒有家庭的溫暖，只有等著你做家事、帶小孩的主管」、「上班又加班，回家還要做家事顧小孩」、「離婚率那麼高，到時還要付贍養費」

但也有網友持不同意見，認為「我結婚生子，完全沒這種困擾」、「結婚本來就會犧牲生活品質吧」、「如果你自認是捨己為人個性的就很適合結婚」、「自己人生自己選擇自己負責不要後悔就好」、「等你老了你就知道」、「謝謝教育部讓年輕人不敢結婚生子」、「找一個和你同價值觀的結婚就好啦」

結婚 單身 少子化 PTT

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