教部「0-6歲國家一起養」廣告助攻少子化？ 影片急下架
教育部上月推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是一名已婚、育有2名子女的男性，拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把托款挪去買育兒用品，有網友質疑是反效果，反而助長「少子化」，教育部在YouTube的倒讚數更破4000，稍早已下架廣告，並發布道歉聲明，坦言腳本規畫不當。
行政院近年力推「0-6歲國家一起養」政策，教育部日前在YouTube頻道上架一支30秒廣告，劇情是一名育有2名子女的父親，拿錢給自己媽媽代收「公仔」包裹，卻被自己母親質疑都當爸爸了，還玩那些「尪仔」，最後這筆托款，也被母親擅自決定拿去買「更有用的東西」，最後買了嬰幼兒的玩具和圖書。
影片一出，立刻引發網友爭議，網路上負評如潮，教育部頻道上倒讚數飆破4000，最後教育部悄悄將影片給下架。
不過，教育部也在YouTube頻道簡介上也發文致歉，表示「有關本部國教署「0-6歲國家一起養」家庭育兒更輕鬆廣告，因腳本規劃造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化之疑慮，本部深表歉意。本部將下架廣告，未來規劃相關廣告亦會審慎檢視，感謝各界給予之監督與意見。」
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