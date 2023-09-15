男嫌鄰居太吵持刀殺人 房產專家教2方法「調解噪音問題」

高雄市苓雅區今（15）日發生一起駭人聽聞的兇殺案，一對夫妻倒臥在14樓的客廳，2位孩子當場目睹父母遭砍死，據了解，案發前他們曾經與13樓的吳姓鄰居因噪音問題發生爭執，目前警方已找到吳姓嫌犯。此事件引發社會譁然，房產專家也指出「噪音是造成鄰里不和睦的常見因素之一」，他建議2作法可調解噪音問題，對擔心有噪音問題的購屋族，也有4方式來避免。

房產專家何世昌在臉書表示，如果上下層樓爭執噪音問題有2項建議，先找管委會，找管委會是要作紀錄、當個公正的第三方，同時管委員可以當緩衝，兩造避免直接衝突，也不是要管委會幫忙排解糾紛，有這種想法都會大失所望，因為絕大部份管委都沒法幫你們處理爭議。

第2建議是找專業機構來作檢測，不要找環保局，先投訴環保局就先破壞鄰居情感了。建議可以找領有行政院環境保護署頒發的「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練合格證照」的人員來做檢測，畢竟大多數人會以為「我家的噪音肯定是樓上那一戶」傳下來的，可實際上並不見得如此。所以，找專業人員來檢測噪音究竟從何而來很重要，不然永遠怪錯人、找不到事主、解決不了問題。

針對擔心噪音問題的購屋族，或是擔心製造噪音影響樓下的住戶，可以有4種方式，第1是「購買新建案」，因為內政部已修正「分戶樓板之衝擊音隔音構造」，將舊規定的78分貝下調至58分貝，並於2021年元旦起實施。但消費者要注意，不是所有新建案都適用這項規範，如果要買到上下層隔音效果較好的房子，可以選擇「2021年起取得建築執照的預售屋」。

第2是「挑選中空樓板的大樓」，因為中空樓板是在樓板的鋼筋結構網中放進保麗龍球，然後再澆灌混凝土；由於加了保麗龍球比一般純鋼筋混凝土輕，所以樓板厚度比較厚，再加上保麗球布置成蜂巢結構可減緩聲音傳遞，因此不僅能有隔音之效，還具備隔熱效果。不過，中空樓板的隔音效果並不出色，期待太高的話可能會很失望。

第3是「加裝木地板」，多數人家中地板是鋪設磁磚，隔音效果不佳，但若加裝架高的木地板，可以減緩聲音傳遞，隔音效果會意外的好。有的人會不太放心，木地板下再加裝隔音墊、隔音棉，架高空間再灌發泡劑，我是覺得沒有必要、不建議這麼做，除非樓下鄰居對聲音極度敏感才要做得如此徹底。

第4是「鋪隔音墊」，現在隔音墊廠牌百花齊放，消費者有非常多的選擇，但建議有預算的話，儘量購買無毒性、雙黏貼的隔音墊，廠牌也要慎選，不然容易造成地磚「膨拱」。