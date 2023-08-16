麵館貼2公告他疑惑「老闆娘頭腦空空？」 同行曝背後原因

有些小吃店會貼出公告，告知顧客點餐須知與注意事項，不過若注意事項標示不明，可能會鬧出笑話。日前有位網友發現，某間麵館第一張公告寫下「老闆娘頭腦空空」，第二張公告又貼「老闆也不太正常」，讓他直呼「我只想好好吃碗麵」，網友笑稱「捲入別人家庭紛爭了」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」指出，他看到一張店家公告，上面寫著「不好意思，人手不足，內用、外帶請一率要排隊，謝謝。老闆娘頭腦空空」，緊接著下面又貼上一張新的公告，寫上「老闆也不太正常，點麵時請一律跟闆娘點，點麵千萬不要跟老闆點，不然會等很久很久喔」，原PO幽默表示「我只是想好好吃一碗麵」。

文章曝光後，引來網友熱議，有人笑稱「看到第一張時，看起來的確很缺人手，不然怎麼到公告泛黃了，老闆娘才看到老闆笑她『頭腦空空』，老闆娘還要嘴回去也太好笑了」、「這家餐廳適合引進手機點菜系統」、「如果生意很好的話，代表老公、老婆是個寬宏大量的幽默人，如果生意不好的話，代表上面寫的是正確的」。

但也有內行人解答「其實這應該只是不想跟客人起衝突委婉的規矩！不然試想，一次10幾個人不排隊，又要同時點餐的話，要聽誰的？有的看老闆娘排隊，不想排就偷偷去跟老闆點餐！但老闆煮麵忙不過來，也記不住誰點的餐點，然後就漏單了！別懷疑，餐飲忙碌時很誇張，有的甚至有菜單還不填，就是要你記他要的餐點」。