快訊

公東高工賣地求生！企業主買下無償出借 教育部說話了

58歲婦人患17年高血壓竟「不藥根治」 醫查出病因是這個

最新民調／追平柯文哲！侯友宜擺脫老三 總統大選支持度重返第二

麵館貼2公告他疑惑「老闆娘頭腦空空？」 同行曝背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現麵館公告很特別，上面寫著「老闆娘頭腦空空」、「老闆也不太正常」。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友發現麵館公告很特別，上面寫著「老闆娘頭腦空空」、「老闆也不太正常」。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

有些小吃店會貼出公告，告知顧客點餐須知與注意事項，不過若注意事項標示不明，可能會鬧出笑話。日前有位網友發現，某間麵館第一張公告寫下「老闆娘頭腦空空」，第二張公告又貼「老闆也不太正常」，讓他直呼「我只想好好吃碗麵」，網友笑稱「捲入別人家庭紛爭了」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」指出，他看到一張店家公告，上面寫著「不好意思，人手不足，內用、外帶請一率要排隊，謝謝。老闆娘頭腦空空」，緊接著下面又貼上一張新的公告，寫上「老闆也不太正常，點麵時請一律跟闆娘點，點麵千萬不要跟老闆點，不然會等很久很久喔」，原PO幽默表示「我只是想好好吃一碗麵」。

文章曝光後，引來網友熱議，有人笑稱「看到第一張時，看起來的確很缺人手，不然怎麼到公告泛黃了，老闆娘才看到老闆笑她『頭腦空空』，老闆娘還要嘴回去也太好笑了」、「這家餐廳適合引進手機點菜系統」、「如果生意很好的話，代表老公、老婆是個寬宏大量的幽默人，如果生意不好的話，代表上面寫的是正確的」。

但也有內行人解答「其實這應該只是不想跟客人起衝突委婉的規矩！不然試想，一次10幾個人不排隊，又要同時點餐的話，要聽誰的？有的看老闆娘排隊，不想排就偷偷去跟老闆點餐！但老闆煮麵忙不過來，也記不住誰點的餐點，然後就漏單了！別懷疑，餐飲忙碌時很誇張，有的甚至有菜單還不填，就是要你記他要的餐點」。

餐廳 老闆娘

延伸閱讀

23歲女擁百萬積蓄 月給孝親費5000頻被爸媽追問「存多少了」

高雄自助餐便當包藏污垢鐵片 網KUSO：驚喜總是在最後一口

「百元鈔」正面是國父 背面印的那棟建築物是那裡？網友揭真相

同事請假稱「被插3支黑令旗」秒被闆娘識破 網笑：集滿4支可做這事

相關新聞

麵館貼2公告他疑惑「老闆娘頭腦空空？」 同行曝背後原因

有些小吃店會貼出公告，告知顧客點餐須知與注意事項，不過若注意事項標示不明，可能會鬧出笑話。日前有位網友發現，某間麵館第一張公告寫下「老闆娘頭腦空空」，第二張公告又貼「老闆也不太正常」，讓他直呼「我只想好好吃碗麵」，網友笑稱「捲入別人家庭紛爭了」。

她遇到陌生大叔騷擾 問1句話讓她超毛：不敢回家

遇到陌生人搭話騷擾時，很多人都會手足無措，日前有位女網友發文表示，她在家附近的超商一直被搭話，對方問「妳家在這裡嗎？」，還示意要請原PO吃東西，讓她不堪其擾。文章曝光後，多數網友建議「盡量避開，如果對方做誇張舉動就報警」。

階級複製既視感！她分享2友人家境差異 與自卑是否關聯掀熱議

少部分的人生下來金包銀，多數人則是普通家庭，擁有相對少的資源，令人好奇的是，依靠努力難道無法拉近兩類人的差距嗎？

網詢問「無痛戒手搖飲」方法 過來人曝：一直漲價就會戒

現在手搖飲一杯動輒70元以上，若想控制三餐預算，可能得斟酌手搖飲費用。日前一名網友表示，他想要戒除手搖飲，但每天喝已經很習慣了，因此好奇「有人可以分享無痛戒糖方式嗎？」對此，多數網友表示「覺得太貴就會戒了」。

舅舅曝15年前月花6千可吃4餐 他驚訝問：雞排只要50元是真的？

現在物價上漲，許多上班族、學生的日常開銷也連帶增加，尤其是飲食支出更是讓人直呼「吃不消」。不過日前有網友指出，他舅舅是66年次出生，回憶以前大學生「一個月只要花6000元生活費」，讓他疑惑「這是真的嗎？有沒有八卦？」

他問「餐飲業態度差還光顧嗎？」掀熱議 網一面倒：幹嘛找罪受

餐飲業十分重視服務態度，一家店的服務態度好不好也決定了在顧客心中的地位，加上現在幾乎每間店都有評論功能，民眾挑選餐廳時也會將其他顧客的反饋作為參考，因此要為自己的店面贏得好口碑不只要食物好吃，服務態度也相當重要。日前一名網友發文詢問「你們會因為店家態度不好而不去光顧嗎？」引起網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦