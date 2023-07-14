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地獄風格？男幫女友拍照 技術讓眾人超驚嚇「根本是奈何橋」

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友分享一張男友幫女友拍的照片，但整體畫面太過詭異，讓不少人覺得太可怕。 圖擷自爆廢公社公開版
一名網友分享一張男友幫女友拍的照片，但整體畫面太過詭異，讓不少人覺得太可怕。 圖擷自爆廢公社公開版
相信不少女生都很在意另一半的拍照技術，有網友就在臉書上分享一張男生幫女友拍的照片，可是畫面色澤卻十分詭異，讓人看了相當驚悚，不少人還以為這是恐怖照片，但也直呼拍照技術太高超。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享這張照片，而且還註明「關於男友的拍照技術」，只見在一座橋上有不少遊客經過，但橋面和人物卻呈現出詭異的青綠色，天空中的雲也變成灰黑色，彷彿烏雲壟罩一般，整體畫面非常恐怖，和一般的照片完全不同，更讓人直接聯想到彷彿地獄般的景象。

照片一出引起譁然，「根本奈何橋」、「7月份還沒到啊」、「我以為我來到『靈異公社』」、「連穿的衣服都好適合」、「有看到孟婆嗎？」、「這不去拍鬼片可惜了」、「我還以為這篇要講鬼故事」、「現在科技真的進步好多，連地府都能拍照上傳了」、「奈何橋開放打卡觀光了嗎？」、「這種男友好好把握啊」、「在炎炎的夏天拍出陰冷的感覺」、「來個配樂就完美了」。

更有不少網友大讚拍照技巧太厲害，「這種地獄寫實風格，是難得一見的天才」、「很高超的攝影技巧」、「這個認真想拍還拍不出來…是高手」、「神級的拍攝能力」、「光線角度掌握超好」、「能拍出這樣氛圍，也是很厲害」、「頂天了這技術，沒後製處理就拍出了大製片的恐怖感」。

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