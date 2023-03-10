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他好奇「經典賽台韓誰輸法比較慘？」 網酸：只剩啦啦隊能看

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊首戰慘敗，球員神情落寞。記者黃仲裕／攝影
中華隊首戰慘敗，球員神情落寞。記者黃仲裕／攝影

世界棒球經典賽開打，中華隊在首戰對上巴拿馬，卻因為投手群失分過多，最終以5：12大敗，引爆許多球迷的怒火，而昨（9）日B組首場比賽，韓國意外地以1分之差輸給澳洲，有網友就將這兩場比賽提出來詢問，「韓國跟台灣首戰的輸法哪個比較慘？」

這名網友在PTT發文表示，南韓昨天以7：8意外輸給澳洲，韓媒應該可以下標「東京慘案」，而台灣首戰被巴拿馬電爆，還差點被扣倒，他認為「那場根本不算什麼洲際慘案，真正的洲際慘案是2019年黃色的比賽」。原PO將這兩場比賽拿出來比較，並問「台灣和南韓哪一種輸法比較慘？」

多數鄉民都認為台灣比較慘烈，「你看哪邊會想讓你關電視不就知道了」、「台灣啊，韓國打這樣也不是必淘汰」、「韓澳還能看到最後一刻，台灣提早垃圾時間的，比什麼？」、「韓國是嘔，有機會贏，台灣是明顯差人家一截」、「台灣啊，我們是被人壓在地上摩擦」、「台灣比較丟臉」、「老實說是台灣，韓國起碼還有點幽默」、「差點被扣倒…這已經不是慘能形容，大概很多人是被嚇傻了」、「你想想在洲際現場的球迷感受，只剩啦啦隊能看」。

但也有人覺得南韓比較惋惜，「南韓，白忙一場」、「韓國，惜敗的感覺比較痛苦，我們被打爆只是技不如人」、「我覺得韓國欸，輸一分很嘔吧」、「以生氣程度，肯定是韓國這種輸法」、「韓國啊，台灣這種差距，說實在不會點開來看」、「韓國，因為有可能打贏」、「韓國對手也比較弱啊，比啥？」、「當然是韓國，晉級機會趨近於零」。

更有網友吐嘈說，「都很慘」、「輸一分是痛苦，慘敗是傷心，看比較想要哪一種」、「韓國比較心痛，台灣比較慘」、「韓國叫好笑，台灣叫可憐吶」、「韓國有機會晉級，台灣洗洗睡了」、「韓國比較意外，台灣不意外」、「搞笑跟實力不足看不出來嗎？」、「韓國才搞笑那一次，台灣是一整場都在搞笑」。

原PO在文中所指的2019洲際慘案，指的是2019年中華職棒總冠軍賽的第五戰，當時的Lamigo桃猿單場敲出5發全壘打，創聯盟總冠軍戰紀錄，終場更以20比3懸殊的比分擊敗中信兄弟隊，以4勝1敗奪下總冠軍。

經典賽 啦啦隊

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