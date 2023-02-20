口罩令解除反而「想戴口罩」？ 女吐心聲掀網熱議：認同

室內口罩令終於在今（20）日解禁，除了醫療院所與公共運輸仍要戴口罩之外，在室內活動民眾可選擇是否佩戴口罩。不過日前有網友發文表示「摘口罩變成一種緊張的事，我都有點容貌焦慮了」，此說法掀起網友論戰，有人認為「不要成為口罩的奴隸」，有人則坦言「我已經戴習慣了」。

一名網友在Dcard拋問「週一開始室內免戴口罩，大家會跟著解放嗎？」她指出，自己進公司時是佩戴口罩片式的，也沒有看過幾次同事的長相，讓她覺得「摘口罩變成一件緊張的事情，搞得我有點容貌焦慮了」。

對此，有些人認同原PO看法，指出「我還是會戴口罩，因為我對自己的長相跟免疫系統都沒自信」、「我還是會繼續戴耶，因為我自己很容易過敏，動不動就打噴嚏流鼻水，戴著的話比較好，而且口罩還有幾盒，不戴的話用不完」、「不得不說，我還是蠻感謝口罩令的，讓我在二階面試的時候遮擋緊張而近乎僵硬的下半張臉」、「我敢打賭至少還有五成以上的人會戴著，甚至七成都有可能」、「我還是會戴欸。 說實話疫情前我就有容貌焦慮了，不化妝的時候都會想戴口罩出門，就算化妝了也還是想戴上口罩哈哈」。

但也有人持反面看法，指出「沒戴口罩前都不會容貌焦慮，疫情過後就有這種問題了，真神奇」、「想戴的人就戴，不想戴的人不要戴啊，這很重要嗎？」、「容貌焦慮的話，可能還是要早點跨出，不然你要戴一輩子嗎？」、「我剛從美國回來，那裡已經沒什麼人在戴口罩了，還是能看到幾位有戴的，大多數都是亞洲面孔。也許大家能放寬心態，目前的確診頂多就是流感的程度，如果已經接種疫苗的話，不用這麼害怕」、「當然不戴啊，夏天要到了，我拒絕悶死」。