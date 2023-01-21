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大學生兼差保全月賺萬元 網曝：再跑外送虐爆上班族

聯合新聞網／ 綜合報導
保全工作門檻不高，原PO社區來了一位新保全，年僅22歲，他好奇為何保全越趨年輕化。保全示意圖。圖片來源／ingimage
保全工作門檻不高，原PO社區來了一位新保全，年僅22歲，他好奇為何保全越趨年輕化。保全示意圖。圖片來源／ingimage

保全工作門檻不高，民眾也普遍認為工作內容較為單純。有網友近期分享，他家社區來了一位新保全，月賺萬元，他感到納悶為何保全越趨年輕化，文章一出後引起熱議，有網友更直言，若晚上兼職外送，薪水將虐爆一般上班族。

原PO在PTT八卦版發文，他以「為什麼越來越多年輕保全」為題，他表示，家裡的社區來了一位22歲的保全，對方目前還在讀大學，一周兼職2天，月賺1萬餘元，好奇為什麼保全越來越年輕。

對此，不少網友回覆，「保全就是要年輕啊，老人家跑都跑不動了」、「當打工不錯阿，反正坐著收信就好」、「小鮮肉保全，人妻看了開心」、「沒金錢壓力 當然隨便找個工作做」、「晚上保全+外送，有些屌虐上班族」、「人家不愁吃穿來打工交朋友的」、「保全這種工作應該讓學生兼職最好，年輕可愛，又可以讓他們順便上班看書」。

不過，先前有曾任保全的網友分享，舊社區的保全，月薪大約2.5到2.8萬，休5至6天；新社區的保全薪資約3.4到3.8萬，休6至8天，雖然舊社區要做的事情不多，工作內容也比較涼，但薪資較低，新社區要學的東西、要熟悉的事情非常多，住戶有時還不把保全當人看。

保全 薪資 打工 薪水

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