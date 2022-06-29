快訊

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

六旬老翁確診在家當「快樂黑數」 醫曝1個月後慘況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜間值班打電動遭投訴 同行保全嘆氣分享「海量工作表」

聯合新聞網／ 綜合報導
大部分新社區都會請保全。示意圖/記者游智文攝影
大部分新社區都會請保全。示意圖/記者游智文攝影

日前一名網友發文抱怨自家保全在值夜班時玩手機，讓她非常不滿。貼文一出，一位任職保全的網友，也發文分享保全的薪水及難為之處，更強調：「保全真的不是大家想的那麼簡單。」

網友在「爆怨公社」發文說明，若是舊社區的保全，月薪大約2.5到2.8萬，休5至6天。而新社區的保全薪資約3.4到3.8萬，休6至8天。他提到，雖然舊社區要做的事情不多，工作內容也比較涼，但薪資較低。而新社區要學的東西、要熟悉的事情非常多，他說：「新一點的社區事情多，住戶毛多還不把保全當人看」。

網友分享，新社區有時住戶還會要求保全將外送、包裹送到家門口。有些雙哨社區為了省錢只請一位保全，把一個人當兩三個人力使用，忙到沒時間上廁所，請住戶稍等還會被數落，讓他嘆：「保全是命賤嗎？」

另外他分享保全工作範圍「保全並不是真的都玩手機或打瞌睡，新社區的保全要懂的東西真的很多」。例如：監控設備、消防設備、安全設備、排風進風設備、授信總機、設備電源開關、揚水泵浦水池補水、夜間住戶醉酒處理、夜間吵鬧處理、火警處理、竊盜處理、進出管制人員辨別、熟記住戶及戶別收送包裹、派發信件、影印傳真護貝。他提到：「太多太多要知道並能處理的事物，保全真的不是大家想的那麼簡單。」雖然大部分住戶人都很好，不過幾乎每個社區都有看不起保全，並處處找保全麻煩的人，並希望大家能善待保全，並互相尊重理解。

許多網友留言分享，「我看到保全打電動跟打瞌睡也不會說什麼，工作有完成就好了，不然會無聊，而且人家休息一下也不會怎樣啊」、「我社區好的夜班都留不住，因為有些偽天龍國的住戶尊重都不會」、「市場管理員路過，我好想哭」、「自命清高、自以為是的住戶，有這種鄰居看了真的很討人厭」、「我們社區的還不能買飯不能上廁所，住戶一看到不在保全室就要投訴⋯」。

保全 薪資 薪水

延伸閱讀

夜班保全怕睡著「打電動提神」 女住戶抓包嗆：過太爽嗎

上班不開心果斷早退 他買刮刮樂刮中近3千萬

南美館地獄殭屍展再推「限定孟婆湯」 網讚超強文案：好有才

凌晨2點半接到外送員電話 神服務嚇壞她：速度超快

相關新聞

夜間值班打電動遭投訴 同行保全嘆氣分享「海量工作表」

日前一名網友發文抱怨自家保全在值夜班時玩手機，讓她非常不滿。貼文一出，一位任職保全的網友，也發文分享保全的薪水及難為之處，更強調：「保全真的不是大家想的那麼簡單。」

凌晨2點半接到外送員電話 神服務嚇壞她：速度超快

外送平台服務日趨完善，不僅可以訂購美食，還可以購買生鮮和日用品。全聯福利中心推出「小時達」外送服務，找來Foodpanda和Uber Eats平台合作，讓民眾可以直接在家下單。一名網友在臉書發文分享，表示自己凌晨下單，結果不到一小時就送到家，讓她直呼「實在太吃驚！」

台劇被韓劇輾壓？ 這部被網友推崇：完全不輸韓劇

韓劇在台灣廣受歡迎，不過有一名網友就表示台灣還是有不錯的影視作品，而其中最多人推薦的就是「俗女養成記」。

夜班保全怕睡著「打電動提神」 女住戶抓包嗆：過太爽嗎

不少社區都有保全替住戶守護安全，但保全的休息時間卻容易起爭議。一名女子向管委會投訴，表示深夜返家時看到夜班保全在打電動，讓她感到相當不滿，強調自己會連署其他社區住戶將這名保全開除，而貼文曝光後也掀起討論。

OL拍計程車「請不要翹腳」公告 網見一亮點全歪樓：隨妳翹

為避免乘客行為脫序，計程車司機也開始採取行動提醒後座乘客。有網友便在社群媒體發文，分享自己搭乘計程車時，遇到司機貼出「請不要翹腳」的公告，詢問自己是不是該把腳放下來。沒想到原PO貼出照片後，網友反紛喊「妳的話應該可以」、「這種腳多翹幾次沒關係」。

妹子搭捷運偷解放「噗咻」一聲 慘被抓包羞愧下車

出門在外為了顧及形象，即使內急也得忍耐，但若超過忍耐的臨界點恐會有難以抹滅的回憶。一名女網友透露自己搭捷運時因為難忍肚痛，情急之下不得已偷偷「解放」，想不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。