夜間值班打電動遭投訴 同行保全嘆氣分享「海量工作表」

日前一名網友發文抱怨自家保全在值夜班時玩手機，讓她非常不滿。貼文一出，一位任職保全的網友，也發文分享保全的薪水及難為之處，更強調：「保全真的不是大家想的那麼簡單。」

網友在「爆怨公社」發文說明，若是舊社區的保全，月薪大約2.5到2.8萬，休5至6天。而新社區的保全薪資約3.4到3.8萬，休6至8天。他提到，雖然舊社區要做的事情不多，工作內容也比較涼，但薪資較低。而新社區要學的東西、要熟悉的事情非常多，他說：「新一點的社區事情多，住戶毛多還不把保全當人看」。

網友分享，新社區有時住戶還會要求保全將外送、包裹送到家門口。有些雙哨社區為了省錢只請一位保全，把一個人當兩三個人力使用，忙到沒時間上廁所，請住戶稍等還會被數落，讓他嘆：「保全是命賤嗎？」

另外他分享保全工作範圍「保全並不是真的都玩手機或打瞌睡，新社區的保全要懂的東西真的很多」。例如：監控設備、消防設備、安全設備、排風進風設備、授信總機、設備電源開關、揚水泵浦水池補水、夜間住戶醉酒處理、夜間吵鬧處理、火警處理、竊盜處理、進出管制人員辨別、熟記住戶及戶別收送包裹、派發信件、影印傳真護貝。他提到：「太多太多要知道並能處理的事物，保全真的不是大家想的那麼簡單。」雖然大部分住戶人都很好，不過幾乎每個社區都有看不起保全，並處處找保全麻煩的人，並希望大家能善待保全，並互相尊重理解。

許多網友留言分享，「我看到保全打電動跟打瞌睡也不會說什麼，工作有完成就好了，不然會無聊，而且人家休息一下也不會怎樣啊」、「我社區好的夜班都留不住，因為有些偽天龍國的住戶尊重都不會」、「市場管理員路過，我好想哭」、「自命清高、自以為是的住戶，有這種鄰居看了真的很討人厭」、「我們社區的還不能買飯不能上廁所，住戶一看到不在保全室就要投訴⋯」。