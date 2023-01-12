三五好友出遊「女生拍照完勝」 他疑惑怎差這麼多：天生的？

一群好友出去玩肯定會拍照留念，有網友卻在回顧與友人的出遊照時意外發現，通常構圖比較好的照片都是女生所拍，而男生拍照技術相對較差，讓他心生困惑，「難道女生天生比較會拍照？」

一名男網友在PTT發文以「女生是不是天生自帶拍照技能」為題發文討論，他指出，日前與三五好友相約出遊，朋友裡面明明有男有女，大家也都有拍照，但看到群組中每人上傳的出遊照，會發現構圖好看的往往出自女生之手，但她們也都不是從事攝影相關工作，讓他好奇難道是女生天生就比較擅長拍照。

網友們對此一致表示是日積月累的結果，「並沒有，女的拍照通常都拍上百張然後選兩張能看的」、「拍500張選一張，你也可以精進」、「拍多了就知道了」、「人家有下過苦功的，你不知道而已」、「因為女生常看照片吧，所以對基本構圖有概念」。

更有人認為這根本與男女無關，「你這狀況只是你們這群剛好是女生擅長拍照而已」、「就只是你不擅長攝影吧，你看攝影師玩相機的，男生一大堆」、「哪會，男女都很多會拍的啊」、「沒有，我超不會拍照」。