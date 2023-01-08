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「戰爭版馬自達」趴趴走！車身凹陷、車門手把消失 全場傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
白色馬自達的外觀傷痕累累。圖擷自路上觀察學院
白色馬自達的外觀傷痕累累。圖擷自路上觀察學院

車子對於每個人的意義都不同，有人會相當愛惜和保護，也有人就單純當成代步工具。日前一名女網友在台北街頭看見一台「戰爭版馬自達」，白色車身的四周都是傷痕，就連後座的車門把手都不見了，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，白色的馬自達汽車傷痕累累，除了車身有多處凹洞、車門被用違停拖吊的藍色膠帶貼住、車頭引擎蓋微微彈開，就連後座的車門把手都失蹤了。誇張的車況令人感到傻眼，好奇這台車究竟經歷過什麼，而車主又為何不去修車。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺開個門，車門就掉了」、「遇到這種車最好可以閃多遠就多遠，應該比大車還可怕」、「我就問後座要怎麼開門？」、「這台不會塞，大家都會讓」、「這台車應該什麼大風大浪都見過了」、「政大常出現的那台」、「我鄰居…我每次遇到都跑超遠」、「門上好幾張拖吊用貼紙，可能平常是用來佔位子的車」。

事實上，根據《道路交通法規》第18條，「汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，或因交通事故遭受重大損壞修復後，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處汽車所有人新臺幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其檢驗」。另外，第20條也指出，「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者，處汽車所有人新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，並扣留其牌照，責令修復檢驗合格後發還之。檢驗不合格，經確認不堪使用者，責令報廢」。

車主

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