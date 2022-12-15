影／陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

「最美里長」新北市永和區永福里里長陳紫渝近日上節目參與快問快答，不僅曝光自己的理想型，還在節目中大秀金嗓，甚至也說出許多自己的小祕辛。

從宣布參選後就話題不斷的陳紫渝，順利當選過後，被邀請至人力銀行社群平台參加20題快問快答，透露自己最拿手的菜是炒高麗菜，爸媽都覺得很好吃之外，也表達自己不喜歡吃青豆。此外，陳紫渝也說自己最怕「大腿變胖」，但選舉期間終於瘦下來了。

陳紫渝也表示，自己的3個壞習慣，分別為「不喜歡洗碗、不愛喝水、我很少說自己的壞習慣」，而許多網友則紛紛留言「以後你的碗都由我來洗」、「我去洗碗了」、「這裡可以幫忙洗碗」、「以後的碗，我來洗」；包包必備的東西則是「口紅」，甚至已經常用到不只放在包包，而是直接放在口袋中。

陳紫渝也談到，選舉過程當中最辛苦的事就是要「6點起床」，要去站路口拜託大家「支持二號陳紫渝」。當選後，陳紫渝希望里民和大家可以叫自己「紫渝」而非里長，因為這樣比較親切。

陳紫渝也談到自己的歌唱夢，若不當里長的話會想要當主唱，自己過去也曾經組一個叫做「E小姐」的團，因為自己的英文名字叫做Eva，節目中陳紫渝也大秀金嗓，唱了幾句林宥嘉的《說謊》讓現場工作人員紛紛鼓掌。

陳紫渝說自己最在意的點是「說謊」，認為事情有說就OK、很離譜也沒關係，但是「說謊就是不行」。最後陳紫渝透露自己的理想型3條件，第一就是要「有魅力」，第二則是「乾乾淨淨」，最後一項是「黑頭髮」，引來許多網友對號入座，表示「他理想型是我吧」、「不染頭髮了」、「剛好我黑頭髮有魅力乾乾淨淨」。