T-Bike走入歷史！台南宣布全面改採Youbike 網一片叫好：早該淘汰了

台南市公共自行車採自建系統T-Bike，上路以來使用率一直不彰，日前傳出台南市府決議改採委外營運，將全面改採Youbike系統，更有眼尖網友發現，人力銀行上已經出現招募台南Youbike專員的職缺。消息一出，廣大網友紛紛叫好，直言T-Bike超級難用，早該淘汰了。

近日台南市府宣布引進YouBike取代自建系統T-Bike，初步預計在台南地區設置500個站點，還備有電力輔助，讓不少民眾拍手叫好。一名網友也在PTT發文分享，他發現人力銀行網站上已經刊登了台南Youbike專員的職缺，令他不禁感嘆，「終於，六都中唯一沒有Youbike的台南市，也要有Youbike進駐了！之後從嘉義市或高雄市騎Youbike到台南會有地方可以還車了！」

聯合新聞網就曾報導，有民眾從高雄騎YouBike到台南，才發現台南系統為T-Bike，因此無法跨縣市歸還，只好折返高雄。未來YouBike進駐台南後，此問題也隨之解套，YouBike在台南的鄰近縣市高雄、嘉義，遠至台中都有站點，未來跨縣市租借將更為方便。

消息一出，在網上掀起一陣歡呼，「恭喜台南大進步」、「太好了，可以騎到台南還車了」、「總算要換掉T-Bike了，爛死」、「2022才想通喔，恭喜已知用火」、「T-bike超爛，早該淘汰了」。

一些網友不解問，「原先那個不好嗎？沒用過，差在哪？」、「請問T-bike和YouBike差別在哪？」一名兩者均租借過的網友回應，T-bike不僅車體較重，煞車、輪胎也通通輸YouBike，而且保養得很差。此外，最令他詬病的是停車柱的設計，T-bike車柱的連接處位在車籃高度，不僅形成路障，還會擋住車籃造成民眾無法取物，「站體幾乎把車籃整個擋住，包包根本拿不出來，所以騎T-bike要記得先拿東西再還車」。

不過也有網友認為公共自行車本就不適合台南，「在台南騎腳踏車的只有外地人跟學生」、「台南Goshare跟iRent很發達，腳踏車少人騎」、「台北騎YouBike的人都沒水準了，南部堪慮」、「台南不需要吧，都隨便拿隔壁的去騎」。