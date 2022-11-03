快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T-Bike走入歷史！台南宣布全面改採Youbike 網一片叫好：早該淘汰了

聯合新聞網／ 綜合報導
過去台南市公共自行車採自建系統T-bike，近日台南市府卻宣部T-bike將走入歷史，未來全面改採Youbike。圖擷自T-Bike官網
過去台南市公共自行車採自建系統T-bike，近日台南市府卻宣部T-bike將走入歷史，未來全面改採Youbike。圖擷自T-Bike官網

台南市公共自行車採自建系統T-Bike，上路以來使用率一直不彰，日前傳出台南市府決議改採委外營運，將全面改採Youbike系統，更有眼尖網友發現，人力銀行上已經出現招募台南Youbike專員的職缺。消息一出，廣大網友紛紛叫好，直言T-Bike超級難用，早該淘汰了。

近日台南市府宣布引進YouBike取代自建系統T-Bike，初步預計在台南地區設置500個站點，還備有電力輔助，讓不少民眾拍手叫好。一名網友也在PTT發文分享，他發現人力銀行網站上已經刊登了台南Youbike專員的職缺，令他不禁感嘆，「終於，六都中唯一沒有Youbike的台南市，也要有Youbike進駐了！之後從嘉義市或高雄市騎Youbike到台南會有地方可以還車了！」

聯合新聞網就曾報導，有民眾從高雄騎YouBike到台南，才發現台南系統為T-Bike，因此無法跨縣市歸還，只好折返高雄。未來YouBike進駐台南後，此問題也隨之解套，YouBike在台南的鄰近縣市高雄、嘉義，遠至台中都有站點，未來跨縣市租借將更為方便。

消息一出，在網上掀起一陣歡呼，「恭喜台南大進步」、「太好了，可以騎到台南還車了」、「總算要換掉T-Bike了，爛死」、「2022才想通喔，恭喜已知用火」、「T-bike超爛，早該淘汰了」。

一些網友不解問，「原先那個不好嗎？沒用過，差在哪？」、「請問T-bike和YouBike差別在哪？」一名兩者均租借過的網友回應，T-bike不僅車體較重，煞車、輪胎也通通輸YouBike，而且保養得很差。此外，最令他詬病的是停車柱的設計，T-bike車柱的連接處位在車籃高度，不僅形成路障，還會擋住車籃造成民眾無法取物，「站體幾乎把車籃整個擋住，包包根本拿不出來，所以騎T-bike要記得先拿東西再還車」。

不過也有網友認為公共自行車本就不適合台南，「在台南騎腳踏車的只有外地人跟學生」、「台南Goshare跟iRent很發達，腳踏車少人騎」、「台北騎YouBike的人都沒水準了，南部堪慮」、「台南不需要吧，都隨便拿隔壁的去騎」。

台南 YouBike 自行車 PTT

延伸閱讀

梨泰院事件引韓人檢討走路習慣 網揭台也有「致命惡習」：美日都認證

男騎YouBike到台南被迫折返高雄 網揭「T跟U的差別」

YouBike 2.0變得又重又難騎？ 兩派網友分析揭開優缺點

Youbike 2.0和1.0通用了？ 民眾「見這幕驚呆」預估租金破千

相關新聞

T-Bike走入歷史！台南宣布全面改採Youbike 網一片叫好：早該淘汰了

台南市公共自行車採自建系統T-Bike，上路以來使用率一直不彰，日前傳出台南市府決議改採委外營運，將全面改採Youbike系統，更有眼尖網友發現，人力銀行上已經出現招募台南Youbike專員的職缺。消息一出，廣大網友紛紛叫好，直言T-Bike超級難用，早該淘汰了。

超商店員自創600字「長恨歌」曝心酸 逾5千人狂讚：好有才！

近日一名全家便利商店員工，仿效唐朝詩人白居易的著名詩作「長恨歌」，創作了一篇以「全家長恨歌」為題的詩作，將全家員工的心酸娓娓道來。文章被分享到臉書社團後，一天內吸引超過5千人次按讚，眾人紛紛驚嘆：好有才華！

婦頭扎30多根針搭捷運！身分曝光 原來是曾任北市議員的她

搭捷運會遇到形形色色的人，但遇到頭臉扎滿了針的人，會不會太驚嚇！有網友搭捷運時，看見一位婦人頭臉上扎滿了針，坐在博愛座上淡定的織毛衣，驚悚的畫面PO上網後引發熱議。結果釣出網友陳沂認了「她是我媽」──前台北市議員陳雪芬。

都小朋友在過？台人為何不瘋萬聖節 網友點破原因

在萬聖節前夕，南韓梨泰院卻因萬聖節活動驚傳憾事，據警方統計，當時約有10萬人湧進現場，引起台灣網友好奇，相比於日本、韓國皆有舉辦大型的萬聖節活動，為何台灣人不瘋萬聖節。對此，最多人認為是因台灣已有本土的鬼節「中元節」，另外台灣人懶得裝扮也是一大原因。

路邊整排樹「掛滿尿袋」 內行人解答了：人類很愛有病的東西

樹上掛尿袋？日前一名網友在臉書上發文，分享兩張樹上掛了很多包黃色液體的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友解釋真實用意。

萬聖節鬧事意外多！日百貨公司公告「禁變裝者進入」網力挺

南韓梨泰院萬聖節派對爆出嚴重的踩踏事故，目前已造成至少154人死亡，且有許多傷患仍在搶救當中。隨著萬聖節活動越來越蓬勃，雖然能夠帶來人群與商機，但即使沒發生死亡意外，有時群眾的脫序行為仍容易引起反感。甚至有日本店家在最近，直接禁止萬聖節裝扮的客人入場，還引起許多網友的贊同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。