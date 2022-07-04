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男騎YouBike到台南被迫折返高雄 網揭「T跟U的差別」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子從高雄騎YouBike到台南卻發現無法還車，怒批制度不夠便民。此為YouBike示意圖。記者宋健生/攝影
一名男子從高雄騎YouBike到台南卻發現無法還車，怒批制度不夠便民。此為YouBike示意圖。記者宋健生/攝影

全台各縣市廣設公共自行車供民眾騎乘，近日卻有網友抱怨，他從高雄騎YouBike台南才發現無法跨縣市還車，他不得已只能折回高雄，事後他在網上分享此經歷，並質疑現行的還車制度不夠便民，該文章曝光後也在網上掀起熱議。

日前一名男子打算從高雄騎YouBike到台南，至停車處才發現無法跨縣市歸還，因為台南建置的公共自行車租賃系統為T-Bike，逼得他只好折回高雄，隨後他在臉書社團「爆怨2公社」發文批評Youbike的還車制度，「台灣的公共自行車為何不能夠跨縣市借還？就連同一家的YouBike2.0 也不能從台北騎去台中還」。

此文引起網友熱烈討論，許多人指出不能在台南還車的主因，「就不是一家公司，不然你去蘋果問它為什麼不能維修安卓」、「T跟U，不是1.0和2.0差別！」、「台南市是自己開發的獨立系統T-Bike，這比較尷尬」。

也有人認為此制度確實不夠便民，「競爭對手又如何？一卡通、悠遊卡超商不也都能用？大眾運輸不也是支援？」、「歐盟已經規定幾年後通用type C囉，到時候就可共用了，先進思維就是會聽到不便去改善不便」。

另外有網友指出，若均屬YouBike服務的地區其實可以跨縣市歸還，但是除了使用費率，還要支付250元至1,065元不等的「跨區調度費用」。以台北到台中為例，YouBike官網規定的調度費為815元，有網友反映「搞不好比機車托運還貴」、「那個錢都可以搭高鐵了」、「超貴，好幾張火車票嘍！」。

一位內行網友更出面解釋，調度費之所以如此高昂，是因各縣市政府簽約租用的拆帳問題，台北租的車在帳目上為台北市政府資產，所以跨縣市移動後仍需透過人工搬運將車送回台北。

YouBike 自行車 台南 高雄市

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