前車誤點碎「台鐵高鐵無縫轉乘」美夢 他氣罵反遭噓：第一次搭？

當有需要轉乘時，該預留多少時間才夠？有網友抱怨從台中車站搭台鐵到高鐵站準備北上，中間預留約7分鐘空檔，本來算好只需小跑一下便能順利上車，沒想到台鐵誤點讓他趕不上車，氣得大罵「爛東西」！

台灣交通工具繁多，常有需要轉乘不同交通工具的情況，若沒計算好移動到不同車站的時間，很容易看著車在眼前開走。一位林姓網友就發文抱怨昨（26）日有事需從台中北上，為求順利，他先查好台鐵與高鐵的時刻表，並計算台鐵新烏日站與台中高鐵站間的步行距離，決定買中午12點20分從台中火車站出發、12點32分抵達的區間車及12點39分發車的高鐵，只要先在超商取好票，中間小跑一下就能順利無縫轉車。

奈何事與願違，他提前10分鐘到台中火車站等車時才發現，前面一班自強號竟然誤點，間接也影響到他要搭乘的區間車，即使他賣力狂奔，跑到高鐵站時列車早已駛離，氣得他破口大罵，發誓「以後絕對不搭火車轉高鐵了，爛東西！」

不少人認為原PO時間抓得太緊，「搭台鐵要有誤點的心理準備」、「台鐵本來就是時常誤點，你不搭客運或提早班次怪誰」、「你第一次搭？」、「轉車時間敢抓那麼緊的也是不多了，我猜平常一定沒在搭火車的」、「不可確定的因素太多」、「你時間捉太緊了」、「最好還是不要買那麼趕的車次，慢慢走路不好嗎」、「時間抓太死本來就很吃運氣」、「轉車時間最好是拉長一點」。

有網友則指原PO根本錯估情勢、太過理想化，「沒誤點，這時間大概要用飛奔的你才上的了高鐵吧」、「那個，你知道台鐵高鐵這一段多長嗎？沒誤點也不一定搭的到」、「台鐵到高鐵只留7分鐘……你是不是很少搭台鐵」、「台中高鐵、台鐵彼此月台，至少需要10分鐘以上」、「台鐵轉高鐵那一段非常的長，至少要15分鐘到30分鐘的時間才夠」、「同為台鐵的轉乘都有可能出問題，更何況是台鐵轉高鐵，建議最少要留半小時以上的緩衝時間為佳」。