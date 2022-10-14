教室「疊椅子」不稀奇！ 竟釣出力學神人：掃把都能立正站好

許多人在學生時期都有共同的瘋狂事蹟。有學生網友PO出一張教室「疊椅子」的照片，引發許多網友共鳴，紛紛分享當年的戰績，更有人PO出「站立的掃把」，讓許多人嘖嘖稱奇。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發了一張在教室內「疊椅子」的照片，並表示放學後看到隔壁班的情形，說明「因為我們剛考完試，整個『嘿皮』」，更有許多網友在留言中紛紛貼出自己學生時期疊椅子的照片，更直呼「照片支援」。

有網友學生時期立掃把，讓許多人嘖嘖稱奇。圖擷自路上觀察學院

網友留言分享學生時期「疊椅子」照。圖擷自路上觀察學院

網友留言分享學生時期「疊椅子」照。圖擷自路上觀察學院

網友留言分享學生時期「疊椅子」照。圖擷自路上觀察學院

針對立掃把，許多人更是驚呼「立竹掃把是鬼吧」、「你確定沒有吊鋼絲嗎」、「這個好強」、「竹掃把那超難」、「完全靠下方往外擴製造支點」。

許多網友紛紛表示「好懷念！原來我不孤單，當年準備放假太興奮疊成這樣，結果隔天被教官抓」、「學生不好好讀書搞這些…也太酷了吧」、「一堆力學大師」、「我國中打掃時間玩過，然後班導剛好走過來就被罵了」、「記得有些學校有疊桌椅社團」。