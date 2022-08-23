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殉職員警名字「一看好熟悉」 他翻找出紅單哀嘆：會好好保存

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友PO出去年被曹瑞傑員警開的罰單，悲傷表示「會好好保存」。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」
一名網友PO出去年被曹瑞傑員警開的罰單，悲傷表示「會好好保存」。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」

台南安南區昨（22）日發生殺警案，員警曹瑞傑與凃明誠遭林姓兇嫌殺害，引起社會震驚。一名網友看到新聞後，發現自己對曹瑞傑的名字有印象，一翻才發現「找出曾被曹瑞傑開的罰單」，悲傷表示「這份遺留下來的字跡，我會好好保存著」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，他有留罰單的習慣，為了時刻提醒自己別再違規，昨天在新聞看到殺警案後，越看越覺得曹姓員警的名字很熟悉，因此他開始翻找自己的罰單。

原PO找到罰單，比對上面的名字後，指出「想不到真的被其中一位員警開罰，這份與員警邊聊天邊被開的罰單，遺留下的字跡我會好好保存，請兩位員警安息，你們的任務結束了」。

從原PO貼出來的罰單，可以看出他違規地點在台南市西門路二段，時間是2021年9月17日，違規原因寫下「公車停靠區臨停」，右下角的印章蓋有「員警曹瑞傑」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「向兩位殉職員警致上最高敬意！」、「這張罰單別具意義」、「一路好走」、「好想哭」、「這員警真的很盡責」、「這是警察裡面少數字跡漂亮的」、「實在是很心痛的事件」。

還有網友分享跟凃明誠員警的回憶，指出「我女兒只要不乖，我就會跟她說要帶她去警察局，有次真的氣到帶去，剛好遇見執勤回所的凃警員，他知道我在教孩子，非常熱心的幫我開導女兒，所以昨天女兒一眼認出是他，女兒都哭了，真的很心痛」。

罰單 殺警案 爆廢公社

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