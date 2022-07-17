快速瞄收據一眼就見異狀 她直呼好市多劃單員是「火眼金睛」

每到美式賣場好市多購物，離場前都會拿到長長的一條收據，在門口會有工作人員進一步劃單檢查。一名女網友在網路上發文，透露自己離場前劃單姐姐看了收據一眼就攔下她，因為衛生紙被多刷了一次，原PO驚呼「一直都不知道門口劃單姐姐的重要！」而貼文曝光後也掀起討論，不少網友在留言處分享類似經驗。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露之前都不知道好市多門口劃單人員的重要性，「今天初體驗劃單姐姐的省荷包服務」。原PO表示劃單姐姐才看了收據一眼就攔下她，因為衛生紙被刷了2次，需要退錢給她。原PO相當開心，「省下的錢立馬買個pizza慶祝」，更直呼劃單姐姐是「火眼金睛」。 劃單人員發現衛生紙被刷了2次。 圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種姐姐可遇不可求」、「就是多個人幫忙把關也不是什麼壞事」、「劃單姐姐好棒！買好多她還能檢查到」、「我都覺得是隨便看看」、「他們的收銀沒有大的電腦螢幕可以看，所以這問題就會常常出現」、「單子上有些東西買的量大，有時候會有特殊記號，他們會特別核對！我們不是員工看不懂」、「我以為她們在劃證明有結帳可以推出去」、「只要是人都還是會刷錯」。

另外，也有網友分享類似經驗，「上次去買了一推車的東西（少說也快20樣），劃單小姐看完那落落長的單後問我是不是還有一張單，我才想到有幫朋友買三樣東西是另外開發票的，厲不厲害」、「我也遇過，買一顆西瓜收銀刷二顆的錢，也是被他們發現，馬上幫我辦退費」、「我遇過一次衛生紙也沒結到，然後蜂蜜牛乳買三箱只結一箱」、「買花枝蝦排一盒被刷了兩筆也沒檢查出來，自己對帳才發現，覺得他們在劃心酸的」。