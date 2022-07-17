快訊

獨／打炒房三禁令發威 小建商面臨困境急「求救」公股銀行

沙國外長堅稱未聽到向王儲提及哈紹吉案 拜登斥：說謊

貨機墜毀希臘8人罹難 機上載11公噸武器和地雷

快速瞄收據一眼就見異狀 她直呼好市多劃單員是「火眼金睛」

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多離場前都會有工作人員在門口檢查收據。 記者林俊良攝影／聯合報系資料照片
好市多離場前都會有工作人員在門口檢查收據。 記者林俊良攝影／聯合報系資料照片

每到美式賣場好市多購物，離場前都會拿到長長的一條收據，在門口會有工作人員進一步劃單檢查。一名女網友在網路上發文，透露自己離場前劃單姐姐看了收據一眼就攔下她，因為衛生紙被多刷了一次，原PO驚呼「一直都不知道門口劃單姐姐的重要！」而貼文曝光後也掀起討論，不少網友在留言處分享類似經驗。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露之前都不知道好市多門口劃單人員的重要性，「今天初體驗劃單姐姐的省荷包服務」。原PO表示劃單姐姐才看了收據一眼就攔下她，因為衛生紙被刷了2次，需要退錢給她。原PO相當開心，「省下的錢立馬買個pizza慶祝」，更直呼劃單姐姐是「火眼金睛」。

劃單人員發現衛生紙被刷了2次。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
劃單人員發現衛生紙被刷了2次。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種姐姐可遇不可求」、「就是多個人幫忙把關也不是什麼壞事」、「劃單姐姐好棒！買好多她還能檢查到」、「我都覺得是隨便看看」、「他們的收銀沒有大的電腦螢幕可以看，所以這問題就會常常出現」、「單子上有些東西買的量大，有時候會有特殊記號，他們會特別核對！我們不是員工看不懂」、「我以為她們在劃證明有結帳可以推出去」、「只要是人都還是會刷錯」。

另外，也有網友分享類似經驗，「上次去買了一推車的東西（少說也快20樣），劃單小姐看完那落落長的單後問我是不是還有一張單，我才想到有幫朋友買三樣東西是另外開發票的，厲不厲害」、「我也遇過，買一顆西瓜收銀刷二顆的錢，也是被他們發現，馬上幫我辦退費」、「我遇過一次衛生紙也沒結到，然後蜂蜜牛乳買三箱只結一箱」、「買花枝蝦排一盒被刷了兩筆也沒檢查出來，自己對帳才發現，覺得他們在劃心酸的」。

好市多 Costco 發票 衛生紙

延伸閱讀

機車冒出數十顆「黃金蛋」！網急發文求助 內行人曝真相嚇呆

洗錯10多年？「洗米關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

台中妹南漂看診！見「9宮格藥包」直呼神奇 北部人驚：以為全台一樣

「任兩件」打折要同商品？ 消費者怨：玩文字遊戲

相關新聞

快速瞄收據一眼就見異狀 她直呼好市多劃單員是「火眼金睛」

每到美式賣場好市多購物，離場前都會拿到長長的一條收據，在門口會有工作人員進一步劃單檢查。一名女網友在網路上發文，透露自己離場前劃單姐姐看了收據一眼就攔下她，因為衛生紙被多刷了一次，原PO驚呼「一直都不知道門口劃單姐姐的重要！」而貼文曝光後也掀起討論，不少網友在留言處分享類似經驗。

台中妹南漂看診！見「9宮格藥包」直呼神奇 北部人驚：以為全台一樣

「藥包」也有南北差異？日前一名網友在網路上發文，透露自己因為工作關係搬到台南，發現台南診所給的藥包都是使用9或12宮格的封法，讓她驚訝直呼「是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」而貼文曝光後也掀起討論。

洗錯10多年？「洗米關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

洗米和煮飯對不少人而言都是相當簡單的事，但過程卻充滿小細節，一不注意可能導致營養流失。對此，行政院農業委員會在臉書上發文，分享挑米、洗米、保存米的關鍵要點。

訂單備註「不要太爛，但要全熟」店家無助 網眼尖揪出重點

外送商機越來越蓬勃，許多店家紛紛跟外送平台合作，希望可以拓展客源。一名從事餐飲業的女網友在臉書PO出客人的訂單，只見上面一句備註讓她看了很傻眼，不知道該怎麼處理，不少眼尖鄉民看了點出問題所在。

結帳見店員將商品在桌上摩擦太奇怪 原因曝光「不然會逼逼叫」

知名的生活連鎖百貨「寶雅」所販售的商品琳瑯滿目，深受許多消費者的喜愛，在台灣已有260家分店。有一名網友在Dcard貼文表示，日前到寶雅買東西，結帳時看到店員將商品放在櫃檯的桌上來回摩擦，讓他好奇這個動作有什麼含意嗎？貼文一出就有內行人解釋這個動作是在「消磁」。

科博館證木乃伊「貨真價實」 網嚇爆：不敢對視

日前台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展引爆話題，九份昇平戲院前的殭屍也引發熱議。近日，國立自然科學博物館也發文透漏，館內的木乃伊是貨真價實的，強調：「別再懷疑他是假的啦」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。