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她改造傳統紅白小湯圓 創意呆萌造型網驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友公開小豬湯圓食譜，利用傳統紅白小湯圓為材料，呆萌的造型引起網友熱議。圖擷自Dcard
女網友公開小豬湯圓食譜，利用傳統紅白小湯圓為材料，呆萌的造型引起網友熱議。圖擷自Dcard

元宵節吃湯圓是華人地區的傳統，近年來市面上有越來越多造型湯圓供民眾選擇，但仍有部分民眾鍾愛手搓湯圓的溫度。一名女網友在「Dcard發文，分享她自創的「小豬造型湯圓」，可愛的成品萌翻眾人，引起網友熱議。

原PO使用市售的紅白小湯圓作為湯圓本體，內餡則有巧克力、抹茶兩種口味。她先將多個白色湯圓揉成團，再包入巧克力塊、抹茶湯圓作為內餡，揉成圓。接著以紅色湯圓裝飾，分別揉成小塊的豬耳朵、豬鼻子造型，沾水黏在白色湯圓本體上，最後，再用牙籤戳出豬鼻孔，並黏上芝麻作為眼睛。原PO提醒，若是搓揉湯圓時覺得太乾不好搓，可以沾點水幫助塑形。

原PO利用黑芝麻當作眼睛裝飾。圖擷自Dcard
原PO利用黑芝麻當作眼睛裝飾。圖擷自Dcard

搓好造型湯圓後，原PO將小豬湯圓小心翼翼地放入煮滾的水中，並輕輕攪拌，避免湯圓黏在一起，影響造型。待湯圓浮出水面後，可愛又美味的小豬湯圓就大功告成。

食譜一PO出，立刻引來大批網友讚美，「太可愛了吧」、「哇噻好厲害」、「謝謝原PO！馬上跟著做了，好可愛」、「好有創意」、「真的感覺很簡單方便耶，想到這個方法好厲害」、「豬豬那個眼睛呆萌呆萌的，超Q」。

湯圓 食譜 Dcard

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