他曬台中豐盛「160元午餐照」 網友喊太便宜：求地址

在萬物齊漲的時代，許多民眾愛吃的小吃店都已漲5-10元，但日前有網友分享，自己到台中開會時，遇到佛心店家。他跟餐廳點「檸檬魚」料理，餐點上桌後讓人驚豔，只要160元就享有一整條檸檬魚、豐盛的2樣小菜，還有湯品跟甜點可吃，讓他稱讚「佛心店家」，網友看完直呼「請告訴我在哪，我想去吃爆」。

網友在PTT表示，他日前到台中開會，在路上跟同事隨意找了間餐廳吃商業午餐，沒想到餐點送上來的時候，有一整條鮮美的檸檬魚、兩樣精緻又豐富的配菜，還有炸物、湯品、甜點，重點是價格只要160。因此原PO驚訝表示，「不是說一堆店家狂漲價嗎？有沒有佛心店家的八卦？」

貼文曝光後，引發網友熱議。不少人表示「超便宜」、「這樣160好扯，10年前的台北價格」、「請告訴我在哪，我想去吃爆他」、「認真想知道到底是哪間」、「這魚還沒煮過，超市買就要大約90-100元了」、「台北光那條魚就要250吧」、「光鱸魚就不止160元」、「我台中人怎麼不知道有這麼便宜的店」、「好佛喔北部至少250元」、「我這靠近台中港都沒這麼便宜的」、「這魚160...不用水電房租嗎」、「午餐也吃太豪華」、「整條魚，太賺了吧」、「這個太便宜了」、「太扯了吧」、「自己煮還比較貴」。