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水梨「棒狀切法」 一張圖教你如何好處理又輕鬆吃

聯合新聞網 / 綜合報導
把水梨切成棒狀，既簡單也能輕鬆品嚐。圖擷取自twitter
把水梨切成棒狀，既簡單也能輕鬆品嚐。圖擷取自twitter

水梨是夏天盛產的食物，由於清涼甘甜，又有潤肺等健康功能，因此是炎夏中相當受歡迎的食物。最近日本媒體「grape」，就分享除了常見切塊狀之外，水梨的另一種處理方式。

媒體報導，「日本農業協同組合（JA全農）」近日在官方宣傳twitter上分享，除了一般的塊狀切法之外，水梨也可以切成棒狀處理，而且手續相當簡單，並且方便食用。

具體的作法如下：

將水梨切成塊狀的步驟說明圖。圖擷取自twitter
將水梨切成塊狀的步驟說明圖。圖擷取自twitter

1.垂直切成片狀，每片大約1.5公分厚。

2.將每片再以1.5公分切成棒狀。如果遇到種子比較難切的部分，可以改用菜刀切。

3.完成棒狀的的水梨，形狀拿著吃相當方便。

另外貼文也指出，水梨皮是可以吃的。當然如果在意的話，吃的時候把皮剝下來亦可。

棒狀的水梨吃起來很方便。圖擷取自twitter
棒狀的水梨吃起來很方便。圖擷取自twitter

日本

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