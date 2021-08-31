水梨「棒狀切法」 一張圖教你如何好處理又輕鬆吃

水梨是夏天盛產的食物，由於清涼甘甜，又有潤肺等健康功能，因此是炎夏中相當受歡迎的食物。最近日本媒體「grape」，就分享除了常見切塊狀之外，水梨的另一種處理方式。

媒體報導，「日本農業協同組合（JA全農）」近日在官方宣傳twitter上分享，除了一般的塊狀切法之外，水梨也可以切成棒狀處理，而且手續相當簡單，並且方便食用。

梨、よくある"くし形"もよいですが



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│ ィ │

│ ッ │

│ ク │

│ 型 │

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も食べやすいです！



※皮も食べられます（気になる方は剥いてください） pic.twitter.com/pxGDU1p4yL — 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) August 25, 2021

具體的作法如下：

將水梨切成塊狀的步驟說明圖。圖擷取自 twitter

1.垂直切成片狀，每片大約1.5公分厚。 2.將每片再以1.5公分切成棒狀。如果遇到種子比較難切的部分，可以改用菜刀切。 3.完成棒狀的的水梨，形狀拿著吃相當方便。

另外貼文也指出，水梨皮是可以吃的。當然如果在意的話，吃的時候把皮剝下來亦可。