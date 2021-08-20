月薪4萬夠用嗎？她認為高薪還想購屋生子 網打臉：10萬都太少

月薪4萬元到底夠不夠用？一名女網友在《Dcard》表示自己覺得這樣的薪水很夠用，她不解為何很多人嫌太少，而且她也規劃好未來的藍圖，不論買房還是結婚、生子等，但貼文讓許多人看了頗有微詞，認為單身的話4萬夠用，但若要結婚生子買房，這樣的薪水根本天方夜譚。

原PO表示其實月薪4萬對她來說算是高薪，但網路上很多人嫌4萬太少，就連她的男友目前的薪水是43K，也是覺得一輩子領4萬很少，讓原PO質疑「大家是價值觀偏差，還是許多人價值觀有落差？」

她說自己現在的薪水是30K左右，只有在業績好的時候才有機會突破40K，目前正準備公職普考，雖然進去也才37K，但慢慢升上去應該頂多到40幾K吧。原PO還規劃好人生藍圖，她不求買1000多萬的房子，買個中古500多萬的公寓就好，車也可以買二手的；至於結婚後小孩子可以不生，或者生一兩個就好，但要到35歲再生，「等小孩30歲時，就可以準備領我的遺產了，不用擔心養我」。

許多人都認為若要結婚生子，4萬月薪是絕對不夠的，「只要不生小孩，薪水22K都能開開心心；只要考慮房子+小孩，100K的工程師都能感到痛苦」、「如果有考慮養小孩就很難說了，除非從小妳的小孩物慾低，很優秀都唸公立（包含幼稚園），想出國唸書的話是拿公費，不然養小孩真的不太夠」、「4萬應該只夠單身租屋生活，要買房買車結婚的話是不夠的，更不用談養小孩，小孩超級燒錢」。

還有網友表示這樣的薪資根本買不起房子，「房價已經高的離譜，500多萬的公寓除非買2房以下的還有機會能看一點，不然妳這種價格在北部至少是20年起跳的，那種房子很多待修」、「中古公寓不會在500萬等妳」、「以新北來說，目前三重新莊的30年中古屋（三房一廳一衛）就600左右了，500可能只能買在機能不好的地方哦」、「500萬是買哪裡啊？一定不是北部人吼」。