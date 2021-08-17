老闆公休打疫苗 告示拼錯字網友笑翻：闆娘拳頭硬了

為了防止新冠肺炎持續擴大，各國都積極呼籲民眾施打疫苗，台灣也不例外，許多人都積極上網預約登記接種，就有一名開店的老闆日前公休去打疫苗，他還在店門口貼上告示，只不過字寫錯了，讓網友們看了全都笑翻，還替老闆的安危擔憂，「老闆娘應該拳頭硬了」。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，一家店門口貼著「老闆今天打motel，休息一天」，一開始讓原PO摸不著頭緒，後來才知道是老闆要去打疫苗，但卻把莫德納的英文「Moderna」拼錯成「Motel（汽車旅館）」，讓他看了笑翻「應該是去打莫德納吧？」

鄉民們也搞笑地說「原來摩鐵有在打疫苗（驚）」、「唉唷～寫中文啦」、「摩鐵也有可以打啊～筆記」、「這麼囂張」、「打好打滿」、「我打Madonna（瑪丹娜）」、「一天不夠要三天」、「害我看成休息一下」、「很明顯是要去抓姦」。

還有人擔心老闆的告示這麼大膽，回家可能小命不保，「老闆慘了」、「上motel被老婆打比較合理」、「老闆娘應該拳頭硬了」、「老公打motel，老婆打老公」。