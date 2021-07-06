吃膩蒜炒高麗菜？ 網推超美味「客家菜」：一個人吃掉半顆

高麗菜是餐桌上常出現的家常菜，因為料理簡單、味道可口而歷久不衰。然而，近日一名網友發文表示親戚送了好幾顆高麗菜，但他已經吃膩加蒜清炒的料理手法，於是上網詢問廣大鄉民「有變化的高麗菜料理方式」，貼文更意外釣出客家人傳授私房客家料理秘方。

原PO在PTT Cookclub板發文「推薦有變化的高麗菜料理」，他在文中說明因為工作關係目前獨居在租屋處，前幾天親戚來訪送了他好幾顆高麗菜，「說是要給我省菜錢。」原PO一開始收到相當開心，因為住處有基本的廚房設備，「不過連續炒了好幾餐高麗菜+蒜頭，開始有點吃膩了，也變不出什麼新花招來。」

原PO看著還沒待處理的好幾顆高麗菜，卻想不到比較特別又簡單的料理方式，「我看到剩下的那幾顆高麗菜，完全沒有想吃的慾望。」苦惱的原PO只好上網發文詢問廣大鄉民，「不知道大家都怎麼料理高麗菜呢？有沒有什麼比較特殊的一點做法？」

貼文一出引起網友熱烈回覆，「最簡單就是加點醬油炒，或加醋做糖醋高麗菜」、「蔬菜煎餅，用中筋麵粉調麵糊，高麗菜和紅蘿蔔切碎」、「炒飯煮粥也可以加一些高麗菜，不然就拿去醃泡菜慢慢吃」、「有次吃到高麗菜加在蕃茄炒蛋裡，很搭很好吃」、「高麗菜、西洋芹、蕃茄，煮清湯很好吃又可清腸胃」、「大阪燒和做水餃都可以較快消完高麗菜」。

一名網友大推客家料理「高麗菜封」，更說「自己一個人可以吃掉半顆」。圖／取自 農糧署官方頻道

貼文也意外釣出正港客家網友推薦「高麗菜封」，更說「一個人可以吃掉半顆！」根據農糧署影片介紹，「高麗菜封」所需食材簡單，只需高麗菜、三層肉、蒜頭與醬油，首先拌炒蒜頭與三層肉，再將去掉蒂頭的整顆高麗菜放入鍋內，淋上醬油再悶煮約三十分鐘，便可享用美味佳餚。