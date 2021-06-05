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便當放烤箱烤80度「消毒」 網傻眼：沒染疫先毒死
國內新冠疫情嚴峻，全國已升至三級防疫警戒，不少民眾開始注意日常生活中的清潔及消毒動作，對此，便有一位網友求助，說他把外帶買的便當「整盒」放進烤箱，意圖想用這樣的方式殺死上面的病毒，並藉此發文詢問網友「這招是有效的嗎？」
原PO在臉書社團「爆系知識家」上發文詢問，社團內有沒有對病毒瞭解的專業人士，因為他想把外面賣的便當「整盒」連同橡皮筋放進烤箱，並以80度至100度的溫度烘烤10分鐘，但他不確定的表示這樣「能不能殺死盒子上跟食物上的病毒？這招是有效的嗎？」
此文一出，不少網友皆非常傻眼，紛紛表示「還沒染疫就先被毒死」、「盒子會溶掉吧？」「還沒中標先吃進毒素了，不如噴酒精」、「你會吃到滿滿的塑化劑」、「你是否在搞笑？認真？」「你應該是人進烤箱吃便當才對」。
更有貼心網友直接點出原PO的錯誤，「要換瓷碗 或金屬碗 再去烤」、「紙盒上面有標示耐熱90或85度～」、「打開放盤子再用微波就好了，烤箱這樣沒用也沒意義」、「為什麼不自備器具去裝？」、「噴酒精就好了我怕會癌症」。
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