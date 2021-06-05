防疫送餐新方法！外送員將餐點「放這裡」直送客人手中

全國升三級防疫警戒，許多小吃店及餐廳都禁止內用，只限用外帶或是外送的方式訂購，對此，許多外送平台也祭出許多防疫相關措施，讓外送員與客戶盡量降低接觸，日前便有網友分享，自己訂外送時發現外送員竟然將餐點「放在電梯內」讓他自己坐電梯上樓，讓他直呼「史上最有禮貌的食物」。

原PO在Dcard上的有趣板發文分享，昨天晚上叫了外送，餐點到了之後外送員說疫情關係所以不能送上樓，而沒想到的是，外送員竟然把他的餐點放進大樓電梯內，送到原PO居住的樓層。他更補充道，這個餐點還很有禮貌，自己靠邊站，深怕擋到別層樓的人，是史上最有禮貌的食物。

有網友發現，外送員竟然將餐點「放在電梯內」讓他自己坐電梯上樓。 圖／Dcard

此文一出，不少網友便幽默的回應表示「他心情很差，本來被抱的好好的卻要自己站著」、「哈哈哈，很棒欸，幫你用電梯運送，不過幸好沒有被人拿走」、「我們家的東西也常常自己坐電梯哈哈哈」、「看起來好乖，想領養」。

更有留言藉此分享自己的「無接觸經驗」，紛紛表示「最近買櫃子，宅配員也是給我簽單時，幫我搬進電梯裡，然後還說沒有接觸到，掰掰」、「我今天的是這樣，超可怕」、「 我的餐點一直都是自己坐電梯上樓的…突然覺得他們豪可憐」。