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早餐店隱藏版？他點「草莓蛋吐司加胡椒粉」遭店家7字酸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己某天去早餐店點「草莓吐司夾蛋」後，竟被早餐店阿姨嫌棄表示「吃什麼奇怪東西」，讓他感覺十分傻眼。 圖／爆怨公社
一名網友分享，自己某天去早餐店點「草莓吐司夾蛋」後，竟被早餐店阿姨嫌棄表示「吃什麼奇怪東西」，讓他感覺十分傻眼。 圖／爆怨公社

台灣的早餐店餐點十分多樣，更有人開發出新的搭配方式，對此便有一名網友分享，自己某天去早餐店點「草莓吐司夾蛋」後，竟被早餐店阿姨嫌棄表示「吃什麼奇怪東西」，讓他感覺十分傻眼。

原PO在「爆怨公社」上分享自己去買早餐時被嫌棄的心情，他分享道，平常去的早餐店今天休息，便隨便找一間進去點了一份草莓吐司加蛋加胡椒粉，但卻被早餐店阿姨酸「吃什麼奇怪東西」，讓原PO覺得「有必要這樣嗎？」對此，他也補充，自己是早上七點要上班，所以大概六點左右去買，並不是挑在早餐店的繁忙時間去的。

此文一出，不少網友也分享自己特別的早餐搭配方式，「我媽小時候都用草莓醬吐司告肉鬆，超好吃」、「老闆巧克力蛋餅、草莓蔥抓餅，各來一份」、「花生醬+蛋、草莓醬+蛋、巧克力醬+蛋…以前開早餐店的時候常常作，沒什麼好奇怪的啦」、「以前學生宿舍的早餐還有草莓+肉鬆的」。

但也有留言認為，店家的態度並不是很好，紛紛表示，「我會回他，我就喜歡，怎麼了嗎？有什麼問題嗎？」、「因為太常被用異樣眼光看待，後來我都點草莓吐司再加點荷包蛋，自己夾」。

早餐 爆怨公社

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