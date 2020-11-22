終極演算法！停車場「奇葩計價」 網笑翻：早知道就不裝備胎

停車場的計價方式多半為單次、計時或者簽約月租，然而一名女網友在新竹湖口鄉發現某停車場的「奇葩收費標準」，駕駛停車前得先經過數學運算，照片在網上曝光，眾人看完笑瘋直呼「早知道就不裝備胎了」。

原PO在臉書社團「新•路上觀察學院」分享一張照片，這家停車場的收費方式與眾不同，招牌上寫著「5元X輪胎數X小時」，下方畫有汽車和機車的圖案，因此汽車為「5元X4X小時」、機車則是「5元X2X小時」，讓她看了不禁笑說「自己的停車費自己算」。

貼文掀起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「進去前先拆輪子」、「挖土機表示：賺到了」、「載輪胎的貨車想罵髒話」、「上次經過時我也試算了一下」、「輪子越多、力量越大、責任越大」、「結果寄放直排輪鞋最貴」、「終極演算法在新竹」、「連接車駕駛：搞我嗎？」