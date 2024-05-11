聽新聞
test
0:00 / 0:00
月收5萬竟不夠用！他問「算貧窮嗎」？兩派網友掀論戰
台灣物價不斷上漲，一名網友列出每個月的支出清單，發現即便月收5萬元，扣掉租金、伙食、交通、孝親、治裝等費用，幾乎已經打平，反觀10年前收入雖然才3萬元，卻還能過上普通的生活。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「月收低於5萬就算貧窮線下掙扎？」為題，指出近年來物價狂漲，雖然月收達5萬元，但扣完每月支出卻所剩無幾，反觀10年前雖然薪水才3萬元，卻還能過上普通的生活。
這名網友也列出自己的支出明細，包含伙食費15000元、治裝費2000元、套房租金15000元、醫療費1000元、交通費5000元、孝親費12000元。讓他驚呼「請問月收低於5萬就是窮人了嗎？」。
貼文一出後，多數網友都認為若月薪5萬，要在雙北生活會很有壓力，紛紛表示「5萬到底怎麼活」、「5萬就只能過正常的生活，更低就要東省西省」、「低於5萬不是貧窮線，是乞丐好嗎…」、「很不想承認，但你說的很對」、「薪水不到五萬別在北部混了」、「5萬在北部算遊民，在南部可以橫著走」。
不過，也有部分網友認為，原PO月薪已超過薪水中位數，可以降低伙食費和孝親費，紛紛回應「薪資中位數以上，你5萬至少贏過50%的人」、「中位數51.8萬，等於每個月4.3萬以下算窮」、「薪水少就別給孝親了，越來越窮而已」、「孝親跟家裡討論不要給那麼多」、「伙食費15000好高」、「飲料少喝一點可以省伙食費」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言