月收5萬竟不夠用！他問「算貧窮嗎」？兩派網友掀論戰

一般人都會有睡覺時被蚊子吵醒的經驗，因為聽到蚊子在耳邊嗡嗡飛，但一開燈後，原本距離很近的蚊子竟瞬間消失無蹤，讓人相當懊惱。一名網友在PTT上好奇詢問「開燈後蚊子都躲去哪裡？」，引起網友熱議。

2024-05-10 14:43