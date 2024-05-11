快訊

蘋果尷尬！iPad Pro新廣告雷同15年前LG影片「都是輾碎」網曝觀感差很大全因它

「很強烈磁暴發生中」 鄭明典：比預期的還強…估地磁擾動將影響24小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月收5萬竟不夠用！他問「算貧窮嗎」？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友列出每個月的支出清單，發現即便月收5萬元，扣掉租金、伙食、交通、孝親、治裝等費用，幾乎已經打平。示意圖／Ingimage
一名網友列出每個月的支出清單，發現即便月收5萬元，扣掉租金、伙食、交通、孝親、治裝等費用，幾乎已經打平。示意圖／Ingimage

台灣物價不斷上漲，一名網友列出每個月的支出清單，發現即便月收5萬元，扣掉租金、伙食、交通、孝親、治裝等費用，幾乎已經打平，反觀10年前收入雖然才3萬元，卻還能過上普通的生活。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「月收低於5萬就算貧窮線下掙扎？」為題，指出近年來物價狂漲，雖然月收達5萬元，但扣完每月支出卻所剩無幾，反觀10年前雖然薪水才3萬元，卻還能過上普通的生活。

這名網友也列出自己的支出明細，包含伙食費15000元、治裝費2000元、套房租金15000元、醫療費1000元、交通費5000元、孝親費12000元。讓他驚呼「請問月收低於5萬就是窮人了嗎？」。

貼文一出後，多數網友都認為若月薪5萬，要在雙北生活會很有壓力，紛紛表示「5萬到底怎麼活」、「5萬就只能過正常的生活，更低就要東省西省」、「低於5萬不是貧窮線，是乞丐好嗎…」、「很不想承認，但你說的很對」、「薪水不到五萬別在北部混了」、「5萬在北部算遊民，在南部可以橫著走」。

不過，也有部分網友認為，原PO月薪已超過薪水中位數，可以降低伙食費和孝親費，紛紛回應「薪資中位數以上，你5萬至少贏過50%的人」、「中位數51.8萬，等於每個月4.3萬以下算窮」、「薪水少就別給孝親了，越來越窮而已」、「孝親跟家裡討論不要給那麼多」、「伙食費15000好高」、「飲料少喝一點可以省伙食費」。

孝親費 月薪 窮人 薪資

延伸閱讀

被喊不孝！媽討「20%月薪」當孝親費 網全逆風：根本超賺

孝順還是情勒？小資女月薪35K被要求給1萬 母：你管我怎麼花

她月薪48k被嫌少！表姐勸「轉這行」月入7萬 網曝內幕：吃土也有可能

轉這職業月薪達7萬？她懷疑表姊說法太浮誇 內行點頭：厲害的破10萬都有

相關新聞

20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示自己家的車，大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也開了20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

公園男廁1設計超貼心！他跪求全台普及 釣出一票男生爆共鳴

你是否有過使用小便斗上廁所時，被別人看光的經驗？對此，一名網友分享，近期發現新店央北中央公園的男廁，「小便斗居然有隔間」，讓他驚呼早日普及這種設計，上廁所再也沒壓力。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

月收5萬竟不夠用！他問「算貧窮嗎」？兩派網友掀論戰

台灣物價不斷上漲，一名網友列出每個月的支出清單，發現即便月收5萬元，扣掉租金、伙食、交通、孝親、治裝等費用，幾乎已經打平，反觀10年前收入雖然才3萬元，卻還能過上普通的生活。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

忽然想吃三商巧福！他一看價格驚呼「吃不下去」 網苦笑：外食物價狂漲

一講到牛肉麵，你心裡會想到哪一家名店呢？一名網友表示，近日心血來潮，突然想吃三商巧福的牛肉麵，竟發現招牌「原汁牛肉麵」售價要155元，和自己記憶售價100出頭相差太多，驚呼實在吃不下去。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蚊子擾清夢…開燈不見影氣死人！網教一招必現蹤：靠手機就行

一般人都會有睡覺時被蚊子吵醒的經驗，因為聽到蚊子在耳邊嗡嗡飛，但一開燈後，原本距離很近的蚊子竟瞬間消失無蹤，讓人相當懊惱。一名網友在PTT上好奇詢問「開燈後蚊子都躲去哪裡？」，引起網友熱議。

想開冷氣又怕用電？2秘訣省荷包 老師傅：選錯機種電費差5倍

近日天氣轉熱，不少人想打開冷氣但又怕電費過高，究竟該如何節省冷氣電費？一位住在台灣的日本人松野高志，請教冷氣師傅相關問題，對方透露有「兩秘訣」可以節省五倍的冷氣電費！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。