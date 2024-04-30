物價漲太快！他嘆小火鍋曾「百元有找」 一票人流淚：還有60元的

物價高漲時代，不少過去的「平價美食」價格越來越「不平民」，一名網友表示，以前小火鍋百元有找，甚至還有80元的，感嘆現在物價回不去了。貼文曝光後，引起一票網友共鳴。

原PO在PTT發文表示，現在小火鍋基本上都是150元起跳，但以前的小火鍋100元以內有找，所以也有「百元鍋」的稱號，甚至聽說還有80元的，「算下來過個30年左右，物價已經快翻倍了！」

對此，網友紛紛感嘆，「三媽有吃過70的，學區還有過60元的小火鍋」、「大呼過癮最早有90還99的，白飯、飲料、冰淇淋吃到爽」、「以前有什麼鍋神、鍋富城，都80幾而已」、「苗栗吃過大呼過癮70、三媽80」、「錢都一開始一鍋90」、「南部以前滿多的，不過沒意義了」、「今年初還有百元的，但電價漲以後就絕種了」、「回不去了」。

此外，日前也有網友發文表示，買刈包發現一個售價55元，直呼「怎麼會貴成這樣？」20年前才賣30元，現在一個吃不飽，如果買兩個就等同一個便當錢，好懷念以前的物價。