回不去了！他驚見1庶民銅板小吃漲價 網嘆：買2個就1個便當錢

在這物價飛漲的時代，薪水都被通膨吃掉了，民眾感嘆東西越來越貴，就連平價庶民小吃也都快吃不起。有網友日前想買刈包，沒想到卻發現已經漲到55元，貼文也引起不少人討論。

這名住桃園的網友在PTT寫道，昨（25）日想去買刈包來吃，卻驚覺一個賣到55元，讓他驚呼怎麼會貴成這樣？原PO說可能20年前一個也才30元，沒想到現在物價漲成這樣，恐怕會民不聊生、民怨四起，也會讓大家懷念以前的物價。他也建議大家不要買手搖飲料，可以買超商的瓶裝飲料配刈包，便宜又有飽足感。

但不少人都認為原PO看到的價錢還算很便宜，「太便宜了，我看過賣70的」、「55現在算便宜」、「我買過70的，在公館夜市」、「買過65路過」、「高雄知名的，一個便當價了」、「你這還算平價刈包，有吃過奢華刈包嗎？」、「55也太便宜了吧，20年前就要50吧」、「55很便宜吧，基本薪資都多少了」、「台北現在是70-75了哦」、「便宜啊，我鄉下花蓮都65了」。

也有網友說，「很快就60了，沒有這麼多5元」、「你去看肉圓，也一樣的價格」、「一個吃不飽，買兩個差不多才一個便當錢」、「20年前豬肉跟現在價格，你要不要也比一下？」、「嗯…漢堡的售價更高，你怎麼看？」、「步上雞排後路，很快就要100了」。