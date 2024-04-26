快訊

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

回不去了！他驚見1庶民銅板小吃漲價 網嘆：買2個就1個便當錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣美食小吃種類眾多，堪稱是美食王國。 圖／聯合報系資料照片
台灣美食小吃種類眾多，堪稱是美食王國。 圖／聯合報系資料照片

在這物價飛漲的時代，薪水都被通膨吃掉了，民眾感嘆東西越來越貴，就連平價庶民小吃也都快吃不起。有網友日前想買刈包，沒想到卻發現已經漲到55元，貼文也引起不少人討論。

這名住桃園的網友在PTT寫道，昨（25）日想去買刈包來吃，卻驚覺一個賣到55元，讓他驚呼怎麼會貴成這樣？原PO說可能20年前一個也才30元，沒想到現在物價漲成這樣，恐怕會民不聊生、民怨四起，也會讓大家懷念以前的物價。他也建議大家不要買手搖飲料，可以買超商的瓶裝飲料配刈包，便宜又有飽足感。

但不少人都認為原PO看到的價錢還算很便宜，「太便宜了，我看過賣70的」、「55現在算便宜」、「我買過70的，在公館夜市」、「買過65路過」、「高雄知名的，一個便當價了」、「你這還算平價刈包，有吃過奢華刈包嗎？」、「55也太便宜了吧，20年前就要50吧」、「55很便宜吧，基本薪資都多少了」、「台北現在是70-75了哦」、「便宜啊，我鄉下花蓮都65了」。

也有網友說，「很快就60了，沒有這麼多5元」、「你去看肉圓，也一樣的價格」、「一個吃不飽，買兩個差不多才一個便當錢」、「20年前豬肉跟現在價格，你要不要也比一下？」、「嗯…漢堡的售價更高，你怎麼看？」、「步上雞排後路，很快就要100了」。

小吃 漲價 物價

延伸閱讀

才開賣2天就完售！ 網民怨「捲捲薯條」搞飢餓行銷 台灣麥當勞回應了

被怪盜基德偷了？想嚐鮮訂兩個柯南聯名漢堡都「沒料」 網笑：神偷退休只好外包

現賺99元！漢堡王「華堡、3款椒麻堡」限時買1送1

想做出鮮嫩多汁的漢堡？名廚說絕對不該對漢堡排做這件事

相關新聞

回不去了！他驚見1庶民銅板小吃漲價 網嘆：買2個就1個便當錢

在這物價飛漲的時代，薪水都被通膨吃掉了，民眾感嘆東西越來越貴，就連平價庶民小吃也都快吃不起。有網友日前想買刈包，沒想到卻發現已經漲到55元，貼文也引起不少人討論。

她曝牙膏快用完1習慣 過來人認同：還能多刷好幾天

現在物價越來越貴，不少人為了能多省一點，會把一些生活用品用到極致，有一名女網友就透露自己習慣在牙膏快用完時，把牙膏剪開後繼續用，她也好奇是否其他人也有同樣做法。

30歲湊不出10萬應急「實在悲慘」？網排隊認錯：我連1萬都沒

近日台北慈濟醫院被爆護理人員偷拍病患私密照，爆料護理師則因違法公開病患照片遭法辦，後雖裁定10萬元交保，該護理師卻因付不出10萬保證金，改為限制住居。此事經報導後引發熱議，有網友也關注到護理師的窘境，

台灣街景慘輸越南？網分析十幾年來「致命缺點」：真的沒救了

台灣和越南都有著媲美義大利威尼斯的景點，不過有網友表示，最近看越南旅行的介紹影片，一看「嚇死人」，整個打破對越南的既定印象，反觀台灣房子卻「醜到不行」，引起不少人共鳴，有人也列出致命缺點，表示台灣街景沒救了。

約定俗成？他赴日自駕遊遇來車「1動作」提醒 內行嘆：台灣剩大車會用

出國自由行除了乘坐大眾運輸移動外，也有不少人會選擇租車自駕以節省交通時間。近日一位網友發文表示，他在日本自駕遊時被對向車道的車閃了兩次大燈，朋友認為這可能代表前方...

餘震不斷！他問「台北101搖晃程度是否更可怕」 網搖頭：反而最安全

連續兩日餘震不斷，尤其住在高樓層的民眾晃感更明顯。就有網友好奇，地震當下如果是在台北101，「晃動是否會更大？」不過，不少人紛紛指出，事實上101反而更安全，因為內部有風阻尼球，能大大減低建築物的晃度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。