泰國觀光哪裡贏台灣？他不解「輸在哪？」 一票人點出特色大讚：真的好玩

新冠疫情解封後，不少人開始報復性旅遊，只要有連假就出國玩，而泰國也是許多台灣人喜歡去的國家之一。對此，有一名網友認為，台灣的國力應該比泰國還要強，加上泰國的歷史也沒有什麼可看性，好奇為何台灣觀光會輸泰國？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣觀光到底為啥輸泰國？」為題，指出歐洲國家因為有豐富的歷史建築與藝術文化背景，觀光大贏台灣很正常。而日本、韓國等東亞強國，因為旅遊起來真的很舒服，觀光贏台灣也能接受。但泰國完全看不懂，明明台灣國力更強，加上泰國沒有什麼歷史及文化可以欣賞，讓他不解發問「台灣觀光為何會輸泰國？」。

貼文一出後，不少網友點出泰國特色，紛紛表示「泰國食物比台灣有特色，水果更多」、「價格就屌打，更何況cp值」、「重點是很便宜」、「泰國海灘屌打」、「泰國有特色，吃喝玩樂，世界級觀光大國」、「泰國旅店住宿真的很便宜」、「泰國歷史並不差喔！五星飯店便宜又大，海鮮也便宜」、「光泰國菜就屌打台灣菜了」。

不過，也有部分網友認為台灣觀光輸泰國的原因，紛紛表示「沒有大麻沒有泰國浴啊」、「泰國浴」、「人家有文化、有特色、有第三性，台灣有啥？」、「情色業就輸了，台灣一堆假道學」、「台灣商人喜歡做一次性生意」、「台灣只有超貴的住宿」。