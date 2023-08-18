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女坐普悠瑪號遭佔位請列車長處理 網建議「一作法」輕鬆解決

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人搭火車都會遇到遭人占位的問題，這時應該要如何處理為上策呢？示意圖／ingimage
許多人搭火車都會遇到遭人占位的問題，這時應該要如何處理為上策呢？示意圖／ingimage

如果有往返兩地的需求，不想開車、騎車，許多人會選擇乘坐火車、高鐵等大眾運輸工具以省時省力。不過一名網友表示，「終於懂大家為什麼不敢搭台鐵了，買的對號座被坐走是常態，只敢寄簡訊給列車長反應，還好列車長很快幫忙協調這位小姐起來」，讓原PO最後如願以償拿回自己的座位。

原PO在Dcard心情版發文說明這次乘坐台鐵位置被佔據的體驗，她提到，在補票的過程中，對方就趁列車長和原PO對話時溜走了。尤其原PO當時乘坐的是普悠瑪，皆為對號座，站票也同坐票價格且限量，不會有先上車後補票的問題，坐著真的是慣犯，直言「賭一般民眾不會申張自己的權益欸」。

並強調，對方八成是刷電子票證，「然後趁沒有人坐的時候賭運氣，被抓到再來鬧脾氣！」，原PO也解釋為何沒有當面與該名女子說，「還記得台鐵殉職的警察嗎！莫名其妙就被神經病砍了，一般人不會想為了火車坐票冒著被砍的風險吧！」，貼文一出引發廣大的討論。

然而，網友多半認為原PO可以直接叫該名女子讓座，「我都直接亮票叫對方起來，這有什麼好不敢的……」、「正常不是都直接跟對方說，『抱歉，這是我的位置』嗎」、「大部分的人都會選擇直接亮票吧」、「直接跟對方講一聲就好了吧，沒這麼嚴重，有時候可能坐錯位子而已」。

許多人無法理解原PO為何不敢直接開口，「原PO是不是社恐」、「妳這麼氣，結果連亮票都不敢」、「不敢跟她說，上來跟大家說？」、「妳如果這樣都不敢，很多事是否都要麻煩別人」、「有這麼可怕嗎？常常也會遇到我的位置有坐人，就請他起來而已，也都會說不好意思，反正我來的時候有位置坐就好，我不在的話，被坐不覺得有什麼關係」、「那種事直接跟對方講，9成9人家都會直接起來，不用在那邊幻想」。

也有網友認為佔位女子確實不該使用電子票證搭乘普悠瑪號，「普悠瑪只能買票，沒買不能上」、「問題出在，原PO搭的這台普悠瑪禁止電子票證上車，所以那個人出現在車上，是違反搭乘規定，需要補票跟加收的人」。

台鐵 普悠瑪

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