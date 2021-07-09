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打蛋驚見「粉色果凍」！她急PO照求助 網一看嚇壞：會有陰影

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友崩潰表示，自己打蛋時竟掉出一塊呈粉色果凍狀的小雞胚胎。示意圖／ingimage
一名網友崩潰表示，自己打蛋時竟掉出一塊呈粉色果凍狀的小雞胚胎。示意圖／ingimage

雞蛋是各國料理中常見的食材，烹調方式也相當多元，市面上所購買到的雞蛋，多為牧場專門飼養的蛋雞所生，由於未經公雞受精，基本上並不會孵出小雞。然而近日一名網友分享，自己打蛋後竟驚見一塊小雞胚胎，讓她連忙上網求助，直呼自己「真是嚇死了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文張貼一張照片，圖片中可看見原PO將三個雞蛋打入碗內，然而其中一個蛋黃卻破裂分離，黏接著一層白色薄膜，一旁則有一塊接近粉色的果凍狀固體漂浮在蛋白中，周圍還有些許呈乳白色的絲狀物質。

仔細一看，粉色果凍似乎是一枚小雞胚胎，且部分輪廓已經成形，可以大致看出頭部、腳、翅膀等位置。原PO在文中表示，自己這麼多年來，第一次遇到雞蛋打出來後竟有小雞寶寶，讓她相當驚嚇，並好奇直呼「有人遇過嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「這個我不行，會有陰影」、「這會陰影很久」、「整個不敢吃」、「好可怕，不敢打蛋了」；不少有類似經驗的人則分享「小時候家裡有養雞，撿回來的雞蛋常常都像這樣，我現在很怕有毛的的動物」、「最近似乎都這樣，感覺是因為蛋滯銷，已經開到三顆了」、「從事職業廚師十幾年了，其實真的遇過幾次」、「所以我敲蛋都用另一個碗，確認沒問題後再集中另一個碗」。

該網友貼出照片，圖片中其中一個蛋黃破裂分離，並有一塊輪廓已大致成形的小雞胚胎。圖擷自facebook
該網友貼出照片，圖片中其中一個蛋黃破裂分離，並有一塊輪廓已大致成形的小雞胚胎。圖擷自facebook

雞蛋 爆廢公社

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