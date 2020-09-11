台灣人最常偷的東西「是這個」？ 外國人也認證：被偷3次

說到偷竊物品相信大家都會聯想到手機、錢包、項鍊、戒指等貴重物品，不過有樣看似平凡卻廣為使用的東西，才是國人心中最常被偷的冠軍，答案揭曉就是「雨傘」，甚至連外國人也遇過相同經驗！

一名女網友在Dcard發文表示，台灣治安素來以良好聞名，手機、錢包放在桌上離席一段時間也不會被偷，記得有次跟法國朋友提到包包遭人偷走，沒想到對方直接回說「妳大概是全台灣唯一被偷過東西的人」，由此可見，台灣的治安是連外國人都認證的。

不過，某天下大雨的傍晚，自己和朋友到咖啡廳聊天，一待就是2個多小時，怎料準備離開店面卻發現雨傘被人順手摸走，因為自己很喜歡那把傘，當下心情有點低落，但還是在朋友面前強顏歡笑。

原PO提到，隔天她向遇到的法國朋友說起這件事，「原以為她會像上次那樣取笑我，結果竟是義正嚴詞地說『台灣人很壞』，因為她已經被偷過3次了」，原PO笑說「難怪反應那麼大，原來是苦主」，也呼籲大家不要隨便拿走他人的雨傘，雖然不是貴重物品，但那是一種感覺問題。

此文一出，引起廣大迴響，網友看完都心有戚戚焉，「台灣人超愛偷傘」、「被偷了三把自動傘的人路過」、「台灣人貴的不偷就偷傘」、「自從在學校被偷兩把以後，我就在宿舍準備四把」、「傘被偷過一次就知道，無論去哪裡都不要放在外面的傘架」、「我也被偷過有夠氣的，重點是買新的又馬上被拿走」、「雨傘真的是最常被偷的物品」。

另外也有人分享其他常被偷東西，「腳踏車被偷過，超級莫名其妙，害我不知道怎麼回去」、「放在傘架上的傘、機車上的雨衣、安全帽、便當、抹布都滿容易」、「安全帽也很常被幹走」、「掛在機車上的早餐也被偷走」、「有次去麥當勞上廁所，回來喝兩口的飲料就不見」。