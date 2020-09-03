「汽旅休息3hr」遭員工破門而入 他揚言提告卻遭網駁：闖得好

許多汽車旅館除了一般住宿外，也有提供客人短暫休息的服務。日前有網友分享，和女友到台北一家汽車旅館休息3小時，沒想到睡到一半卻遭2名工作人員闖入，並表示「時間到了不知道嗎？」但當男子查看時間後才發現還有4分鐘才是退房時間，讓他揚言要對業者提告。

原PO在「爆料公社」上發文說明，2日晚間因女友突然身體不適，在 8時52分到一家汽車旅館休息3小時，兩人洗完澡後連電視都忘記關就睡著了，到了晚間11時48分，突然有2名工作人員強行闖入，口氣極差表示「時間到了不知道嗎？」

對此，原PO解釋「因為我們兩個都睡死了，所以真的沒有聽到電話以及電鈴聲，但照常理來說，這時間屬於我的私領域，他們應該是不能進入才對吧！就算我超時，你們可以收費沒關係，這樣強制進入，請問我是否可以提告？」

此貼文一出，在短短兩小時便引起萬人朝聖，紛紛表示「我比較想知道，人都不舒服要休息了，為什麼電視還要開那麼大聲？這樣不是很吵睡不著嗎？」、「沒敲門，睡死，有人真的會睡七天！業者叫醒你是對的！」、「電話不接？按電鈴也沒回應？會進去正常呀！看你們還有沒有活著呀！」、「住房規定其實都大同小異沒接電話按門鈴沒反應，怎麼判斷沒事呢，你說不該闖一下嗎？」

但也有從事相關行業的網友出面解釋，「我做的就是旅館櫃台，發票上的時間說真的不能代表什麼，因為通常是等你們入房後，我們有空才會開發票，真正的入房時間還是要以電腦系統為主」、「正常退房時間前30或15分鐘會通知，業者會希望知道你準備退房或續住，若無法聯繫上你，他們也只好入房，其實他們也是很擔心萬一有事能及時處理或救治，所以聯繫不上的你於理方面較弱勢」。

事後，原PO補充提到，稍早該店主管已針對此事親自道歉，並承認時間確實尚未到達，指出是員工教育訓練問題，允諾會檢討改進此問題。