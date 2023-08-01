AI概念股跳水！他改編小虎隊《青蘋果樂園》 歌詞曝光網讚：太有才

AI股昨（31）日股價普遍大跳水，七檔指標AI股（廣達、緯創、英業達、仁寶、創意、緯穎、世芯-KY）市值合計蒸發逾2,250億元，今（1）日還未擺脫下跌走勢。有網友改編小虎隊的《青蘋果樂園》歌詞，內容提到多家科技公司的名字，讓不少網友看了直呼「改得很順」、「100分」、「笑著笑著就哭了」。

一名網友衝著AI股大跳水的時事話題，在PTT貼出改編後的歌詞內容如下：

周一中午下單買 快到AI樂園來 歡迎空手的小孩 不要被綠棒嚇呆 一起大聲呼喊 英業達廣達Strong Buy Buy

威盛 （華）星光 樣樣都浪漫 碳權 航運 都與我無關

這是我們的舞台 趕快上車趁現在 讓人工智慧飄散

告訴我 Gigabyte接受這邀請函 Wistron走出跌停的黑暗 TSM（台積電）給我全部的愛 MTK（聯發科）安慰我的不安

跟著我All in AI 跟著我一張不賣 跟著我奇蹟自來 軋爆主力的空單

啦啦啦啦 All in AI 啦啦啦啦 盡情AI

貼文一出，不少網友相當佩服原PO的創意，大讚「有才」、「詞填得很讚欸」、「馬上跟著唱」、「可以，過」、「有笑有推」、「實力不錯」、「創作文開啟了今BI的篇章」、「七年級尾，知道小虎隊」。有網友吐槽原PO「老人」、「我太年輕聽不懂」、「這首歌8年級後的幾乎沒聽過」、「不要再唱了，嗚嗚嗚」、「看不懂，有人可以解釋嗎」。