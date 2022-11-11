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台北國軍英雄館「住1晚7元」！46年前收據曝光 過來人哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享一張民國65年的收據。圖擷自爆廢公社公開版
原PO分享一張民國65年的收據。圖擷自爆廢公社公開版

「時代的眼淚！」日前一名女網友在臉書上發文，分享父親46年前入住台北國軍英雄館的收據，當時一個晚上只要7元，令她驚訝直呼「以前的錢好大！」而貼文曝光後也掀起討論，不少人紛紛討論起物價。

日前一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，她透露自己的父親是「三年兵的陸一特」，在民國65年曾經入住台北國軍英雄館，當時一個晚上只要7元，令她忍不住驚呼「時代的眼淚，以前的錢好大！」

從照片可以看見，年代久遠的收據單上寫道「軍人之友社臺北國軍英雄館住宿官兵登記表」，入住日期是民國65年4月20日至21日，房間床位在2樓2房76床，收費合計是7元。此外，收據上還有寫級職、姓名、服務單位、證件號碼，以及最下方的附註等。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當年一碗陽春麵3塊錢」、「民國63年義務役月薪才3、400元」、「我爸那年代月工資也是百元而已」、「厲害的是這張紙保存這麼完整」、「民國72年，油條一根1元，菜包一顆3元，肉包一顆5元，物價漲了，薪水沒漲」。

也有網友分享入住國軍英雄館的經驗，「記得2002年前後在台中住一晚好像300元的樣子，但時間久遠忘記確切金額了」、「2008年一晚650元」、「我國小畢業旅行住過，還不錯」、「我1999年住嘉義國軍英雄館一晚350元」、「82年住澎湖國軍英雄館約150到200元」。

國軍 爆廢公社 住宿

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