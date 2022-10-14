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他從老家挖出一懷舊「追劇神物」 網友見照懷念：小時候常借
現代科技日新月異，過去可能是隨處可見的熱門商品，隨著時間的流逝，漸漸變成乏人問津的東西。近來日本網友，就分享了一個要一定年紀以上，才能夠認出來的懷舊物品。
根據日本媒體「FUNDO」報導，日本twitter網友「Nayuho6866」最近分享一張照片，畫面中有個從家裡找到的透明塑膠盒子，上下兩邊寫著「外借OK」等黃底說明文字。Nayuho6866表示如果不是年齡在某世代以上的人，恐怕認不出這是什麼樣的盒子。
一定世代以上じゃないと絶対知らない上に家にあっていいのか分からないものが発掘されて爆笑してる pic.twitter.com/zhWVRj90V7— なゆほ (@Nayuho6866) October 11, 2022
其實這個塑膠盒的真面目，是過去拿來裝租借錄影帶的容器。在串流影音、DVD等等出現之前，想要重複觀賞電影或戲劇等節目，往往需要倚賴租借的錄影帶才能播放。然而對出生時就已經身處DVD時代的年輕人而言，自然並不認識錄影帶的樣子，更別說是租借過錄影帶了。
其他網友們也紛紛表示「居然是錄影帶！好懷念啊」、「小時候經常去借過」、「這該不會是借了一直沒還的片子吧」、「老家裡經常都會不小心挖出來」、「所以為什麼會出現在家裡」、「請支付延遲租借費用」、「好懷念把帶子捲回來的時候」、「這東西必須傳承給後世」。
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