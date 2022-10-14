他從老家挖出一懷舊「追劇神物」 網友見照懷念：小時候常借

現代科技日新月異，過去可能是隨處可見的熱門商品，隨著時間的流逝，漸漸變成乏人問津的東西。近來日本網友，就分享了一個要一定年紀以上，才能夠認出來的懷舊物品。

根據日本媒體「FUNDO」報導，日本twitter網友「Nayuho6866」最近分享一張照片，畫面中有個從家裡找到的透明塑膠盒子，上下兩邊寫著「外借OK」等黃底說明文字。Nayuho6866表示如果不是年齡在某世代以上的人，恐怕認不出這是什麼樣的盒子。

其實這個塑膠盒的真面目，是過去拿來裝租借錄影帶的容器。在串流影音、DVD等等出現之前，想要重複觀賞電影或戲劇等節目，往往需要倚賴租借的錄影帶才能播放。然而對出生時就已經身處DVD時代的年輕人而言，自然並不認識錄影帶的樣子，更別說是租借過錄影帶了。

其他網友們也紛紛表示「居然是錄影帶！好懷念啊」、「小時候經常去借過」、「這該不會是借了一直沒還的片子吧」、「老家裡經常都會不小心挖出來」、「所以為什麼會出現在家裡」、「請支付延遲租借費用」、「好懷念把帶子捲回來的時候」、「這東西必須傳承給後世」。